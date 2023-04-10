馬克宏訪中僅是表面風光 學者：不看好歐中關係走向

中國國家主席習近平高規格接待來訪的法國總統馬克宏（右）。（法新社）

2023/04/10 21:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國總統馬克宏為期3天的中國國是訪問之旅，受到法中兩國歌頌為外交成功。然而，香港《南華早報》9日引述學者分析，歐盟和中國在烏俄戰爭、雙邊經濟和地緣政治衝突等議題上的歧見仍未化解，對歐中關係未來走向仍不看好。

南早指出，馬克宏帶著50人商業隊伍訪中，受到北京盛大接待，也得到利益豐碩的商業合約。分析家認為，北京的大費周章代表習近平對馬克宏的高度期待，而馬克宏此行也仔細避免在烏克蘭、台灣和其他敏感議題上刺激北京。儘管如此，匈牙利考文紐斯大學中國專家馬圖拉（Tamas Matura）表示，北京仍難以藉由馬克宏訪中撩撥歐美關係，因為中國挺俄已讓歐盟成員國－尤其是中東歐國家－比以往更關切中國外交政策意圖，又因歐洲亟需美國力挺阻俄，中國想見縫插針終將枉然。

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馬圖拉還表示，馬克宏曾表示，此次訪中將促成「歐中全面投資協定」展開協商，但他和歐盟執委會主席馮德萊恩此行連提都沒提，這意味歐洲目前對安全的關切仍優於經濟，因此今年不太可能看到歐中關係回溫。

英國牛津大學中國中心研究學者馬格納斯（George Magnus）表示，北京試圖利用馬克宏訪中離間歐洲，並挑撥歐美關係，並不令人訝異，因為歐洲各國領袖對於如何與中國往來並非「口徑一致」。他認為，由於馬克宏此行及去年11月訪中的德國總理蕭茲，都未能在烏俄戰爭上與中國取得建設性成果，所以很難看到歐中關係有實質性改善，「但他們兩人當然是帶著篤定的心情離開中國，就是這兩個歐洲最大國家迫切想和中國保持經濟交流及政治對話。」

美國智庫「榮鼎集團」中國事務資深顧問巴爾金（Noah Barkin）表示，戰略自主的構想是中方一廂情願，法國的歐洲夥伴並不做此想。他認為，除非中國改弦易轍，否則歐中關係恐怕仍不樂觀，彼此之間有著中俄關係、北京制裁歐洲議會議員、雙方經貿往來失衡、限制敏感科技轉手、分散供應鏈以降低與中國打交道風險等棘手難題，都不會因為政要到訪而說變就變。

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