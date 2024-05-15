宋隆泉「台灣的自由風景」展在日登場 謝長廷：民主非從天而降

台灣街頭攝影家宋隆泉相隔6年在東京舉辦「台灣的自由風景」攝影展。（記者林翠儀攝）

2024/05/15 19:21

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕以鏡頭記錄台灣民主運動近半世紀的攝影師宋隆泉，今天起在東京的台灣文化中心舉辦「台灣的自由風景」攝影展。駐日代表謝長廷在開幕式中表示，看到這些照片讓人感觸良深，希望讓更多人知道「民主不是天下掉下來的」。

1957年出生於台灣民主聖地宜蘭的宋隆泉，在1986年以雜誌攝影記者身分採訪「519反戒嚴抗蔣家綠色行動」，開啟了他長達45年的街頭攝影人生。他以快門見證了手無寸鐵的民眾在街頭爭取民主、要求解嚴、反核四、終結萬年國會和國會全面改選等行動。

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這是宋隆泉第2次在東京舉辦攝影展，主題包括民主運動、大地之歌與勇氣的人3部曲，今天的開幕式，包括駐日代表謝長廷、和田有一朗眾議員、漆間讓司眾議員、池下卓眾議員、日本台灣交流協會總務部長田中麻美子、全日本台灣連合會顧問王明星、育櫻會理事長松澤寬文和日本李登輝之友會副鱠長辻井正房等人均到場參加。

謝長廷在致詞時表示，6年前宋隆泉在東京舉辦第一次展覽時，他將到任沒多久，沒想到在卸任前又能再次看到宋隆泉的攝影展，他覺得很有意義。他表示，現在很多人說台積電是台灣的「護國神山」，但他覺得台灣的民主政治也是護國神山，現在世界上那麼多國家支持台灣，就是因為台灣的民主政治。

1980年代謝長廷帶領民眾上街頭爭取民主，而宋隆泉則以鏡頭記錄這段血淚的過程。謝長廷看著展出照片，其中有一幅是民進黨舉行第一次全國黨代表大會會前會的紀念合影，他表示，照片中的人已經有7、8個人不在人世，看到這些照片讓他很有感觸，他說，民主的成果就像水滾一樣，不是一塊木炭的功勞，前面已經燒成灰，但是我們這代算比較幸福，還可以看得到成果。謝長廷覺得，應該讓很多人知道民主不是天上掉下來。

宋隆泉介紹這次的展覽和6年前不太一樣，分成三部曲，包括民主運動：紀錄了自1986年519反戒嚴抗蔣家綠色行動、農民運動、工人運動、環保運動、台灣獨立運動、新國家運動到1989年519鄭南榕自焚殉道出殯、草根運動者詹益樺於台灣總統府前自焚殉道。

大地之歌紀錄了台灣美麗島的風土民俗，有家鄉蘇澳漁港風情、台灣歌仔戲發展紀錄、北港牛墟買賣寫實、921大地震浩劫。勇氣的人則寫真了他敬愛的人，有政治家謝長廷、藝術家王文志、歴史家張炎憲、革命家史明、民主女總統蔡英文、行動思想家鄭南榕。最後以鄭南榕的女兒鄭竹梅的未完成的詩做結尾。

宋隆泉表示，從6年前第一次開始比較有計畫作展覽，從紐約開始到洛杉磯、舊金山、日本、德國，完成第1輪的世界巡迴展。6年後開始進行第2輪巡展，他表示，歷史真相容易被扭曲，人的記憶容易被遺忘。歷史要不斷的被提起，記憶要不斷的被喚醒，用影像對抗遺忘。

民進黨舉行第一次全國黨代表大會會前會的紀念合影，駐日代表謝長廷表示，照片中已有七、八個人不在人世，讓他很有感觸。（記者林翠儀攝）

台灣攝影家宋隆泉（左）為駐日代表謝長廷（中）和駐日台灣文化中心主任王淑芳（右）說明他展出的作品。（記者林翠儀攝）

台灣攝影師宋隆泉（左）今起在東京的台灣文化中心舉辦「台灣的自由風景」攝影展，包括駐日代表（左6），眾議員和田有一朗（右5）、池下卓（右4）、漆間讓司（右3）等人參加開幕儀式。（記者林翠儀攝）

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