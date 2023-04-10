美抗中大計 馬克宏攪局

法國總統馬克宏（右）的中國訪問行程被視為失敗，左為中國國家主席習近平。（路透檔案照）

2023/04/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕法國總統馬克宏八日結束為期三天的中國國是訪問行程，儘管在商務方面堪稱有所斬獲，但他追求不追隨美國的「戰略自主」（strategic autonomy），削弱美國遏制中國的努力：秉持「戴高樂主義」的馬克宏企圖以美中之間的平衡者自居，對美國倡導的「經濟脫鉤」概念大聲說「不」，明顯迎合北京聲稱世界格局「多極化」的口號。

迎合北京「多極化」口號

馬克宏在總統專機上接受歐洲政治新聞網站Politico訪問，為自己遭各界砲轟的訪中行程辯護，重提他的歐洲「戰略自主」概念，讓法國領導的歐盟成為「第三強權」，因此歐洲應該避免因台灣議題被捲入美中衝突。隨同馬克宏出訪的法國官員透露，其實馬克宏和中國國家主席習近平曾對台灣議題有「密切討論」，但相較於美國甚至歐盟，馬克宏似乎採取更為「調解安撫」的立場。

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馬克宏專機起飛返法的數小時後，中國就在台灣周邊發動大規模軍演，報復蔡英文總統訪美會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。親近馬克宏的人士透露，馬克宏對北京至少等到他離開中國領空後再發動模擬「包圍台灣」演習，「感到滿意」。

紐約時報八日指出，馬克宏此行雖巧妙平衡西方與中國對烏克蘭戰爭的看法，但未獲致任何突破，面對引發全球關注的台灣議題更未置一詞。在中方多次暗示應重塑和平穩定的國際秩序下，馬克宏看似將法國帶向更靠近中方觀點，即習近平上月訪問俄羅斯時對俄國總統普廷所說的「世界正逢百年未見之變局」。

香港浸會大學政治及國際關係學係教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）指出，在美中冷戰日益深化的背景下，馬克宏這趟訪中行程的表現，顯示他顯然是在打所謂的「戴高樂牌」，即法國前總統戴高樂在二次世界大戰後提出的不淪為美國附庸的自主外交政策原則。香港南華早報則引述分析家看法指出，馬克宏此行受到的禮遇，凸顯中方對他寄予厚望；而將法國定位為美中之間平衡力量的馬克宏，也避免在台灣等被北京視為敏感的議題上施壓中國。

中國外交部旗下智庫、中國國際問題研究所歐洲研究所所長崔洪建說，中國樂見馬克宏對歐洲戰略自主的熱望，因為這意味歐洲不想在大國博弈中失色，因此需要在往往由美國控制的安全、國防與外交政策等議題上取得發言權。

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