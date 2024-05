不畏中國水砲威脅！ 菲律賓逾100艘漁船勇闖南海爭議海域

2024/05/15 19:32

〔編譯陳成良/綜合報導〕不畏中國海警船的水砲攻擊,菲律賓民間組織「Atin Ito」15日再度挺進南海爭議海域,以堅定姿態宣示對卡伯勒淺灘(Scarborough Shoal,中方稱黃岩島,菲國稱帕納塔格礁)的主權。

這次行動由約200名菲律賓活動人士和漁民組成,超過100民間船隻聚集,他們高舉菲律賓國旗,呼喊「菲律賓海(南海)是我們的,中國滾出去!」口號,向中方表達強烈不滿。

這群人士先是搭乘5艘商業漁船從西部三描禮士省漁港馬辛洛克鎮出發,接著分乘超過100艘配備竹製支架的小型木造漁船,勇闖黃岩島附近水域宣示主權。《美聯社》報導,菲律賓海岸警衛隊派出3艘巡邏船和1架輕型飛機,在遠處監控船隊的行動,海軍也派出一艘船艦協助。

這些小漁船協助運送食物和燃料給當地的菲律賓漁民,並在距離海岸約37公里的海域,投放了數十個主權浮標。隨後,4艘較大的木造漁船,載著超過100名活動人士、兩名外國天主教神父、漁民和記者,繼續朝黃岩島挺進,預計在16日清晨抵達。

在船隊前進的同時,菲律賓海岸警衛隊與船隊會合,提供護航並協助發放物資給漁民。這次行動的主辦單位「Atin Ito」(塔加路語,意為「這是我們的」)表示,這不僅僅是運送物資,更是對菲律賓在南海的主權重申。該團體早前已宣布15日將舉辦「和平團結船賽」,並堅稱他們將反駁中國的「虛假訊息」,但不會加劇緊張局勢。「Atin Ito」召集人兼菲律賓公民行動黨主席大衛 ( Rafaela David ) 表示,「船賽」是根據國際法合法行使的菲律賓公民權利以及菲律賓主權權利。

雖然沒有發現中國海軍或海警船的蹤影,但船隊發言人表示,他們收到了有關「中國船隻大量出現」的報告,因此菲律賓海岸警衛隊正在部署更多船隻前往護航。此前美國前空軍軍官鮑威爾(Ray Powell)此前在社交平台X發帖,稱為反制菲民船,中國正派遣一支龐大隊伍封鎖黃岩島,至少有4艘海警船和26艘大型海上民兵船。

此次行動距離上次中國海警船向菲律賓政府船隻發射水砲事件僅2週,顯示出菲律賓民間對中國在南海的擴張行動的不滿。這是「Atin Ito」的第2次民間船隊行動,去12月的上次行動因遭到中國船隻尾隨而被迫中止。

中國外交部發言人汪文斌15日重申,黃岩島是中國固有領土,中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中方2016年就菲律賓少量小型漁船在黃岩島附近海域正常捕魚活動作出善意的安排,同時依法對菲律賓漁民相關活動進行管理和監督,「若菲方濫用中方善意,中方將依法維權反制。」

A Philippine Coast Guard vessel appears as the civilian convoy enters the country’s exclusive economic zone (EEZ) at 9:52am. || @onenewsph @News5PH pic.twitter.com/DiO4RaFlCO

Supporters of the #Filipino civilian-led mission to #ScarboroughShoal in the #WestPhilippineSea, the #Philippines' label for its EEZ in the larger #SouthChinaSea, chants, "China, layas!" (China, go away!) pic.twitter.com/MX2LgUThvw