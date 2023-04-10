為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美媒：馬克宏台灣議題犯大錯 削弱嚇阻中國侵略力量

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）造訪中國，稱歐洲不該為美國附庸、歐洲不捲入台海戰爭。（法新社）

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）造訪中國，稱歐洲不該為美國附庸、歐洲不捲入台海戰爭。（法新社）

    2023/04/10 19:57

    〔中央社〕華爾街日報社論指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）造訪中國後的言論，在台灣及烏克蘭議題上犯下大錯，他削弱了對中國侵略的威懾力量，並且損害了美國對歐洲的支持。

    華爾街日報社論表示，馬克宏想要成為21世紀的戴高樂（Charles de Gaulle，法國前總統），包括使歐洲與美國保持距離。但他與中國共產黨總書記習近平會面後，選擇在上週末來宣揚戴高樂主義是個糟糕的時機。

    馬克宏接受一名新聞網站Politico記者及兩名法國記者訪問時指稱：「自相矛盾的是，我們被恐慌擊垮了，我們認為自己只是美國的追隨者。」

    他提及：「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整」」

    馬克宏還告訴記者：「歐洲人無法解決烏克蘭的危機；我們又如何在台灣議題上肯定地說：『小心，如果你做了壞事，我們會在那裡？』如果你真想要升高緊張情勢，就那樣做吧。」

    華爾街日報社論指出，沒有人希望台海爆發危機，更不用說加劇危機了，但防止危機需要可靠的嚇阻，而馬克宏此番言論，似乎排除了歐洲在台海危機會提供幫助。

    文章提及，如果馬克宏希望減少美國公眾對於抗俄戰爭的支持，那麼他說得再好不過了。沒有美國的武器及情報，俄羅斯應早已輕易擊敗烏克蘭，還可能擊垮一個或多個北大西洋公約組織（NATO）邊區國家。

    華爾街日報社論還表示，馬克宏稱他希望使歐洲減少對美國武器及能源的依賴，這是可以的。但之後要如何花錢及改變政策來做到這一點呢？

    文章提到，馬克宏希望美國援助歐洲對抗俄羅斯的侵略，但他顯然對中國在太平洋地區的侵略行徑矢言保持中立。

    華爾街日報社論批評，他的無益言論將削弱美國和日本在西太平洋地區對中國的威懾力量，同時會鼓舞一些美國政治人物，這些人希望減少美國對歐洲的承諾以加強抗中。

    文章最後提到，如果美國總統拜登夠清醒，他應該打電話給馬克宏，問他是否試圖使川普再次當上美國總統。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬克宏稱歐洲不捲入台海 挨批出賣盟友不配領導
    2023/04/10 09:07

    馬克宏稱歐洲不捲入台海 挨批出賣盟友不配領導
    馬克宏對台海立場 歐洲政壇學界批判失格、天真
    2023/04/10 06:15

    馬克宏對台海立場 歐洲政壇學界批判失格、天真

    「國民女神」指定！飲這款「金」平安！
    歐媒：馬克宏迎合中國 稱歐洲不應因台捲入美中衝突
    2023/04/10 06:14

    歐媒：馬克宏迎合中國 稱歐洲不應因台捲入美中衝突
    專家：馬克宏訪中外交失敗 恐大損國際形象
    2023/04/08 08:27

    專家：馬克宏訪中外交失敗 恐大損國際形象

    麗盛南京 南京西路第一排 全新成屋
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播