土耳其全面終止與以色列貿易 控加薩「人道悲劇惡化」

土耳其貿易部2日表示，由於巴勒斯坦「人道悲劇惡化」，自即日起全面停止對以色列的進出口貿易。圖為土國總統艾多根。（美聯社資料照）

2024/05/03 09:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動攻擊，引爆至今持續約7個月的以哈戰爭。土耳其貿易部2日表示，由於巴勒斯坦領土「人道悲劇惡化」，土耳其自即日起全面停止對以色列的進出口貿易。

綜合媒體報導，土耳其貿易部在聲明中指出，「以色列政府的侵略行徑仍在持續，巴勒斯坦的人道主義悲劇進一步惡化。因此土耳其決定在國家層級採取第二階段措施，暫停所有與以色列有關的產品出口和進口業務。」

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聲明強調，「土耳其將嚴格並果斷執行新措施，直到以色列政府允許人道援助不間斷且充分地進入加薩為止……土耳其將一如既往、持續堅定地支持巴勒斯坦的正義事業。」

土耳其與以色列2023年貿易總額達68億美元（約新台幣2202.8億元）。

土耳其上月9日便已對以色列祭出第一階段貿易限制，稱以色列拒絕同意土耳其參與對加薩的空投物資行動；對國際推動停火的努力置之不理；並阻止糧食、醫療用品在內的人道援助。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）2日對此表示，土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）禁絕以色列進出口貿易、封閉港口，已違反了國際協定。

哈瑪斯治下的加薩衛生部今天則表示，以哈戰爭期間，至少已有3萬4596人在加薩喪命、7萬7816人受傷。

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