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    美高中要求教師稱呼跨性別者「喜歡的名字」挨告 法院判不違法

    印第安納州1所高中涉嫌強迫1名音樂教師，使用跨性別學生「喜歡的名字」，美國法院裁定該校並未違法。跨性別旗幟示意圖。（路透）

    印第安納州1所高中涉嫌強迫1名音樂教師，使用跨性別學生「喜歡的名字」，美國法院裁定該校並未違法。跨性別旗幟示意圖。（路透）

    2023/04/10 14:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國印第安納州1所高中涉嫌強迫1名音樂教師，稱呼跨性別學生「喜歡的名字」，該名教師憤而辭職以示抗議並提告。美國法院上週五（7日）裁定高中並未違法。

    據《路透》報導，位於芝加哥的美國聯邦第七巡迴上訴法院（7th Cir.）上週五表示，教師克魯格（John Kluge）此前宣稱捍衛其「宗教信仰的權利」，但他的行為已對布朗斯堡高中（Brownsburg High School）的學習環境造成危害，法院因此駁回了克魯格對該校的指控。

    根據法庭文件，布朗斯堡高中最初允許克魯格以「姓氏」稱呼跨性別學生，而非跨性別學生「喜歡的名字及代稱」。然而，在相繼收到學生、教職員的投訴後，校方遂轉變立場。

    克魯格對此表示拒絕配合，稱他的基督教信仰促使他無法遵守校方政策。布朗斯堡高中隨即告知他將被解僱，克魯格於2018年主動辭職。

    2019年克魯格起訴了布朗斯堡高中，指控其違反聯邦法律「禁止工作場所基於宗教的歧視」，他並尋求復職及金錢賠償。克魯格在訴狀中辯稱，他以姓氏稱呼跨性別學生，並不會給學校造成困擾。

    第七巡迴上訴法院顯然不同意克魯格的說詞，維持了印第安納州聯邦法官駁回此案的裁決。巡迴法官羅夫納（Ilana Rovner）在判決書中寫道：「克魯格堅持稱呼姓氏的做法，讓跨性別學生蒙上了污名，並對他們造成明顯的情感傷害。」

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