日22歲消防員誘騙11歲女童「車震」 落網辯解：是真愛

日近期傳出有一名年輕力壯的22歲消防員，在明知透過交友軟體結識的「網婆」是未成年的11歲女童情況下，仍誘騙女方一起到車上發生性行為。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2023/04/04 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕消防員的主要工作是負責滅火，然而日本3月卻傳出有一名年輕力壯的22歲消防員，竟在下班後將自己齷齪的慾火，染指到未成年的11歲女童身上。據日媒報導，這名喪心病狂的消防員透過交友軟體結識受害者，甚至還是在明知對方是未成年的情況下，仍誘騙女方一起到車上發生性行為，目前已遭警方逮捕。

綜合日媒報導，任職於日本愛知縣西尾市消防本部幡豆分署的22歲男性消防員辻優斗，在3月7日於一輛停靠在名古屋市港區路邊的車輛上，被人目睹正在與一名11歲女童發生性行為，因此被依違反愛知縣條例進行逮捕。報導指出，當天在現場目睹該畫面並通報警方的人，正是女童的母親。

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事後經警方調查，該名消防員向警方聲稱，自己是在交友軟體上結識這名未成年女童，並在警方追問下坦承，他是在明知對方未成年的情況下，仍與女方發生性行為，然而他卻堅稱自己是真的喜歡對方，而非為滿足自己一時的性慾，更否認部分嫌疑。

對此，嫌犯隸屬的西尾市消防本部也在3月27日召開記者會謝罪。消防長市石正樹也鄭重表示，將會重新對全體職員進行綱紀調查與徹底肅清，並防止類似事件再度發生。

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