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    變態男馬路搓完鳥要9歲女童擦 入獄前又在百貨公司猥褻小姊妹

    高雄地院。（資料照）

    高雄地院。（資料照）

    2023/04/04 13:43

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕丘姓男子深夜拐走9歲女童至超商旁暗巷，搓完鳥後要求女童幫忙拿衛生紙擦乾淨，被法院判徒刑3年8月；丘男入獄前，竟又在前鎮知名百貨公司露鳥給5歲和7歲的小姊妹看，再被法官依妨害風化罪判徒刑9月。

    判決指出，有多起妨害風化露鳥前科的丘姓男子，2019年8月10日深夜12點半，見到一名9歲女童剛到屏東某超商買完宵夜，丘男見幼女可欺，竟騙她自己想上廁所，拜托女童幫忙把風，女童答應後，丘男竟把女童帶去一旁暗巷，露鳥後尿反而開始搓動，女童嚇傻不知所措，丘男還牽著女童的手搓動，甚至要求女童拿炸雞附的衛生紙幫忙擦鳥。

    屏東地院一審依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判丘男徒刑3年8月，丘不服上訴，高雄高分院今年3月才剛駁回，丘男仍可上訴。丘男入獄前，去年12月3日下午4點多又跑到前鎮區某知名百貨公司，他發現一對5歲和7歲的小姊妹沒跟爸媽走在一起，竟直接在百貨公司掏出鳥來，嚇得小姊妹花容失色趕緊逃離。

    小姊妹找到爸媽後告知此事，爸媽報警後，警方循線逮捕丘男；高雄地院審理時，丘男坦承犯行，法官發現，丘男除了涉犯強制猥褻罪尚在審理外，去年8月才剛因露鳥被判徒刑6月，他繳完18萬元罰金後免於入獄，竟又在百貨公司露鳥，顯見守法觀念不足，對刑罰反應力薄弱，因此這次判他9月，可上訴。

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