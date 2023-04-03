狼師淫兩女童 校安通報拖4年／佛教小學狂言「被性侵是業報」

校園性侵害事件處理程序

2023/04/03 05:30

證據滅失 女童通過測謊成心證

〔記者錢利忠／台北報導〕台版「熔爐」劇情真實上演！某佛教小學驚爆狼師性侵兩女童的醜聞，校方竟拖四年才校安通報，致證據滅失，調查局受託對女童證詞測謊，女童通過成檢方起訴狼師的心證；有校方代表於法院審理期間，竟歸責女童，援引佛教術語於庭外狂言：「女童被性侵是業報」，造成二度傷害；二審判狼師應執行六年徒刑，全案還可上訴。校方因未依規定於二十四小時完成校安通報，被裁罰最高十五萬元罰鍰。

狼師應執行刑6年 校方罰15萬

韓國電影「熔爐」改編自同名小說，取材韓國光州某聾啞學校的真實性侵案件，描述來自首爾的美術教師到霧津的聾啞學校教書，發現學生長期隱忍校方的性侵害及暴力，與人權組織合作揭發校方罪行，奮戰過程屢遭打壓，最終正義伸張。

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一句擲地有聲的電影經典台詞：「我們一路奮戰，不是為了去改變世界，而是為了不讓世界改變我們。」如今成女童爭取正義的心情寫照，因案發後四年才揭發，只剩傳聞證據，狼師求脫罪不斷質疑測謊的證據能力，直到起訴、判刑，女童終打破沉默哭道：「終於有人相信我了！」

此案發生於二○一六年二月至六月間，兩女童家長均指控班導以打掃教室之名，分別將年僅十歲的兩女童留下，趁獨處時要求女童在教室脫褲、性侵得逞；兩女童均遭狼師恐嚇不得聲張，校方漠視，直到事發四年後，家屬提告才校安通報。

狼師偵審時都不認罪，供稱遭女童「挾怨報復」，還質疑女童年紀、記憶及身心狀態不宜測謊。不過，一、二審均不採信其辯詞，依與強制性交罪刑度相同的兩件對未滿十四歲少女性交罪，各判刑四年，合併應執行六年。另外，案發地政府認定校方在事發四年之後，進偵查程序才校安通報，依違反性別平等教育法裁罰最高金額的十五萬元罰鍰。

不過，校方主張「教師所為純係個人行為，與校方無關」，以請求時效期間已過，且已盡選任監督聘僱教師之責等理由，拒民事賠償。兩女童如今已讀國中，身心嚴重受創，不時於暗夜驚醒痛哭，心理復原之路遙遙。

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