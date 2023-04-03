遭性侵女童痛哭︰大人終於相信我

班導假借打掃侵害女童示意圖

2023/04/03 05:30

說被性侵 校方回「開玩笑」害自殘

〔記者錢利忠／台北報導〕某佛教小學爆出班導師性侵兩女童醜聞，直到家屬勇敢提告，校方才緊急補破網；檢方取得該校女教師的關鍵證述，提及狼師上游泳課時曾「拉開簾子」看女童更衣，另有家長反映，狼師會將手指伸進女童衣服。疑有多名受害女童家屬還未提告，不排除擴大偵辦；已提告的受害女童母親心痛地說：相信司法會還他們公道。

疑有多名受害女童家屬未提告

據了解，校方早知狼師劣跡斑斑，性侵案調解時，有校方代表直言：「不能開例賠償，一旦開例將無法處理」；受害家屬質疑校方怕引來更多受害者提告，才害怕認錯。

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本報取得一名受害女童母親的回應，她心痛地說，校方非常不負責任，當孩子說出被性侵害，不但不相信男班導的行為，在還沒深入調查或成立性平會議的情況下，即回報家屬是「開玩笑」，導致孩子自殘。

該母親說，「我以為是孩子成長叛逆，殊不知是遭班導性侵，才十歲的孩子竟承受這痛苦，情何以堪」。她說，提告過程倍感艱辛，孩子要重複向警察、檢察官、法官說出性侵過程，一直回憶痛苦，快撐不下去時問說：「當時老師都不相信了，現在過了一段時間，這些大人還會相信我嗎？」

母親聽到女兒的提問感到無比心痛，得知狼師被判刑，孩子哭說「這些大人終於相信我了」；她說，「此刻，孩子稍微感到安慰。」對於校方的處置，她直言，這所宗教學校對孩子的嚴重受傷完全沒同理心，還冷言冷語，事不關己地說出令人心痛的話語（女童被性侵是業報），「深信司法會還給我們公道，撫慰我們的心靈」。

律師孫瑞蓮表示，未成年性侵案蒐證棘手，年幼被害者難表達受害經過，家長知悉時案發已久，證據難保存，不僅孩童，父母也是被害人，幫助被害家庭走出陰影之路漫長，律師除給予法律協助，也要付出更多關懷，學校對教師選任及監督負有民法第一八八條之連帶賠償責任，應留意師生間的互動，預防悲劇發生。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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