信義商圈丟玩具鈔蹭熱度 網紅培根道歉

網紅培根坦言丟玩具鈔，是為了拍攝影片效果，的確是在蹭熱度。（記者陸運鋒翻攝）

2024/05/13 14:56

〔記者陸運鋒／台北報導〕網紅「Mr.R」林姓男子10日深夜在台北市信義區商圈舉辦撒錢活動，引發數百名群眾推擠瘋搶，警方到場及時制止未衍生意外，詢後依公共危險罪嫌送辦，而當時另名網紅「培根」也在場丟了假鈔，他今天到案後表示，是為了拍攝影片效果，坦言是在蹭熱度，警方詢後也將其送辦。

「培根」今早11時許，由經紀人陪同進入三張犁派出所製作筆錄，下午1時許離開時接受媒體採訪時，他首先鞠躬道歉並表示，對於在公眾場合丟玩具鈔，這種不成熟的行為，要向社會大眾道歉，他指出「當下其實很多粉絲知道我拿的是玩具鈔」，而自己會這麼做，是因為要拍攝影片的效果。

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培根坦言，自己確實是在蹭熱度，但強調發放了8張玩具鈔，是現場工作人員準備的，而且當下也有確認過，人都已經散開了，所以丟的時候沒有人上前推擠，而是蹲在地上撿玩具鈔，但對於影響社會秩序，還是向社會大眾道歉。

警方指出，網紅「Mr.R」、「培根」撒鈔票及玩具鈔，造成民眾瘋搶的行為，11日已先約談「Mr.R」，今日再約談「培根」到案說明，而他們的行可能會引起民眾推擠、踩踏，已經影響公眾生命安全，詢後將2人依公共危險罪嫌送辦，另外，「培根」撒玩具鈔的部分，將依「廢棄物清理法」移請台北市環保局開罰。

培根坦言，自己確實是在蹭熱度，發放8張玩具鈔，對於影響社會秩序向大眾道歉。（記者陸運鋒翻攝）

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