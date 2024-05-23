驚嚇！警追捕嫌犯闖民宅 民控家被解鎖處處遭破壞

台北市長蔣萬安（右）23日出席市政總質詢，與市警局副局長李謀旺（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2024/05/23 15:29

警方允諾後續派員協助復舊並精進員警執勤技巧

〔記者何玉華／台北報導〕台北市一民眾返家後赫然發現家門被解鎖、燈全亮，陽台窗簾、椅子被破壞，驚嚇的調閱監視器畫面，發現有人在他家打鬥，還以為是討債集團，甚至疑似有毒品被放在角落，經報案後，才知道是警方追捕嫌犯跑到自家，警方事前沒告知也未善後，讓她心有餘悸；警方指出，事前有透過社區物業管理等管道聯繫屋主，都未聯繫上，後續將派員協助復舊並精進員警執勤技巧。

台北市議員徐立信今（23）天在市議會質詢台北市長蔣萬安時，播放一段監視器畫面，畫面中見民宅出現一陌生男子翻牆而入找地方躲藏，接著又翻入兩人，再翻入一人，接著發現雙方互相拉扯，最後一人被上銬從大門被帶走。

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徐立信指出，陳情人回家看到電子鎖被解鎖、燈全被打開、桌椅遭到破壞，驚嚇之餘調閱監視器畫面，才知屋子被人闖入，詢問社區保全也無法得知全貌，報案才知道是警方追捕嫌犯闖入。徐立信質疑警方執法失當，要求日後所有的類似案子應該建立SOP，有破壞民宅、損鄰的部分應該立刻處理。

台北市警察局副局長李謀旺說明，員警追捕嫌犯，有透過管委會、轄區派出所聯繫都未聯絡到屋主，執法技巧的部分可以再精進。萬華分局事後補充說明，表示當天持拘票查緝嫌犯，嫌犯翻牆躲到鄰屋，員警發現後請示檢察官同意，逕行翻越陽台搜索，最後逮捕嫌犯。從大門離去後將大門關閉，並未破壞屋內財物或門鎖，全程均有錄影錄音。

蔣萬安表示，從播放的畫面看起來，警方的執法過程是否過當，請警方釐清；對侵入民宅執法的過程中，屋主覺得受到侵犯、受損，應該檢視是否符合SOP或是於法有據；此外，事後應該更積極主動、快速的聯絡到屋主。

市議員徐立信質詢。（記者廖振輝攝）

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