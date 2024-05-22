蘆洲某婦產科醫師被爆內診亂搓揉患者私密處 女身心受創報警追犯行

一名女子上網指控，新北市蘆洲一間婦產科醫師疑在內診時未依正當程序，沒戴手套就亂搓揉她的下體，還說出讓她感到不適的性騷言論。（示意圖）

2024/05/22 17:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名女子上網指控，新北市蘆洲一間婦產科醫師疑在內診時未依正當程序，沒戴手套就亂搓揉她的下體，還說出讓她感到不適的性騷言論；新北市蘆洲警分局透露，民眾已報案，但仍待當事人擇日前往偵訊、調查，警方將通報檢方、衛生局追查相關情事；由於被害人上網搜尋，發現該診所、醫師不少負評，已把相關資訊交給警方作為後續偵辦參考。

被害人上網PO文透露，先前在這間診所診斷出子宮內膜異位症，醫師告知她會擴散到臀部，每次內診都會請她站著，從後一邊揉屁股、一邊問：「這樣會不會痛？」直到去年12月5日，她最後一次前往該間婦產科，原本只要拿催經藥，醫師卻再次要求內診，過程中還是一樣沒戴手套，她懷疑「可能因為我之前並未反抗，醫生對我做出更過分的行為。」

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被害女子說，因為她沒有性行為、不必內診，自己並不清楚內診程序，直到前往這間、她第一次接受內診婦產科後，卻發現醫師手指不停在陰道進出、另一手撫摸大腿，且每一次都沒戴手套，「我沒有反抗，因為我想說醫生那麼老了應該不至於那麼噁，沒想到就是。」

被害女子說，當時醫師跟她說：「妳吃了我開的特效藥，這邊變的好軟，跟男友做那件事的時候應該不會不舒服了吧？」， 醫師再將手移到私密處，不斷地搓揉：「這樣是不是很舒服？」，讓她感到十分噁心，她指控「根本不記得醫生說了什麼，腦袋一直在想，這是遭性騷擾了嗎？這是正確診斷過程嗎？」

被害人後來經友人介紹，到蘆洲另一家婦產科就醫，才確認她先前的看診過程完全不正當、不正常，即便事隔快半年，她心裡至今仍感到非常不舒服，決定上網發文，還附上看診證明，她發現該診所在Google上有許多負評，內容大多是醫師行為不當、亂摸侵犯、沒戴手套、讓人感到不適等，令人髮指。

蘆洲警分局透露，仍待被害人製作筆錄，完成相關案件，但將通報新北市衛生局了解，啟動相關偵查。

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