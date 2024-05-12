網紅商圈撒錢爆推擠 警送辦

2024/05/12 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕網紅「Mr.R」林姓男子前晚十一時許在北市信義區商圈舉辦撒錢活動，引發數百名群眾推擠瘋搶，轄區北市警信義分局三張犁派出所據報，派員及時制止未衍生意外。警方昨約談林男到案，他對造成社會大眾困擾，頻頻雙手合十彎腰鞠躬道歉，訊後被依公共危險罪函送檢方偵辦。警方近日也將約談當時在場撒玩具鈔的另名網紅「培根」到案說明。

此外，「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」規定，辦理大型活動須先申請，因此台北市消防局也將請警局協助提供資料進行調查，如果認定撒錢活動違反上述自治條例規定，將處十萬元以下罰鍰。

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警方表示，當晚三張犁派出所獲報微風南山有人潮聚集，經查是林姓網紅在其個人社群軟體號召人群聚集的行為，考量民眾推擠有可能發生踩踏情形，為避免造成危害，依法要求舉辦人停止該項活動，並疏導人群離開。

警方並於蒐證後，昨天中午通知林男到案。林男稱，他是學習美國一名網紅到處發錢，希望給人希望、快樂，只是不知道會吸引這麼多人，以後他會規劃好，以更好的方式，已有洽談育幼院、流浪動物之家，會以合法、合規方式動員發錢。

此外，林男表示，自己撒的都是真鈔，玩具鈔是另名網紅「培根」所發，皆有全程錄影。

警方認為，林男透過網路號召聚集民眾，無視散發鈔票或難以辨識的玩具鈔，將可能引起推擠、踩踏致發生危害，足以影響公眾生命安全，已涉刑法公共危險罪章的妨害公眾往來安全罪，依法送辦。

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