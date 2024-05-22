假保單騙20保戶 無良保險員11年詐逾6300萬

新光人壽保險公司前吳姓女保險業務員，以不存在保單，向曾姓等20名保戶詐得6305萬餘元被檢方依涉犯銀行法起訴。 （記者林嘉東攝）

2024/05/22 17:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕新光人壽保險公司前吳姓女保險業務員，自2010年起私自以「短期、躉繳」不存在保單，向曾姓等20名保戶謊稱「一次繳清全部保費」，可以退佣金，累計11年共收得保費6305萬餘元；吳女收到保費後，替曾等人向公司投保長期「低額度、分期繳付」的真保單，另賺取公司核發169萬餘元佣金。由於曾等人陸續未領到保險金，全案才曝光。基隆地檢署今（22）日偵結將吳女依涉犯銀行法起訴。

起訴書指出，新光人壽保險公司前吳姓女保險業務員，2010年間，私自以不存在的「短期、躉繳」保單，向曾姓等保戶佯稱「一次繳清全部保費」（即躉繳）可以獲取佣金，累計向曾姓等20名保戶，共收取6305萬9282元保費。

請繼續往下閱讀...

吳女收到曾等人的保費後，替曾等人向公司投保「低額度、分期繳付」的真正長期保險商品時，塗改保單的保險金額、繳費金額與複印「躉繳」字樣後，讓曾等20名保戶以為真有「短期、躉繳」保單；吳女收取曾等人保費後，有繳曾等20名保戶第一期保費給新光人壽，從中賺取公司核發的169萬7694元佣金。直到2021年，吳女未依約給付曾等保戶保險金後，曾等保戶才向新光公司投訴後曝光。

檢方調查時，吳女坦承向曾姓等20名保戶，招攬不存在的保單，再將公司「低額度、分期繳付」保單，變造為「短期、躉繳」保單，詐騙曾姓等人。檢方認定吳女涉犯詐欺、偽造文書、銀行法等罪，依刑度較重的銀行法將吳女提起公訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法