獨家》殺人未遂逃犯簡郁紘身無分文 想打臨時工被認出就逮

簡嫌被新北市警方逮獲。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/22 20:13

〔記者劉慶侯、徐聖倫／台北報導〕涉殺人未遂的男子簡郁紘，19日利用就醫放風機會，自基隆逃逸；警方追查，他當日即潛逃往台北市松山區，萬華西門町，成都路夜宿大樓樓梯間，疑似身上沒錢想找臨時工沒成，隨後潛往新北市板橋。警方今日晚間終於在新莊將他緝獲。

警方初步偵訊，簡嫌疑似到新北市新莊某大樓擔任臨時工，結果被人暗中通報新北市警方，而被緝捕到案。警方將在偵訊後依法解送歸案。

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簡郁紘是去年1月在西門町隨機攻擊路人，必須先住院接受監護處分。同時犯下殺人未遂案件，被判處3年徒刑，執行前施以監護5年，今年3月安排到基隆某精神醫院監護。

簡男19日趁放風時逃逸，搭客運抵達台北，並在南京、三民路的站牌下車。徒步沿市民大道走到台北車站，並躲藏在地下街內。

台北市警局21日接獲基隆市通報，隨即指派科技戰情中心鷹眼小組、各分局及刑大配合基隆市刑大及刑事局等單位查緝。警方查出簡男昔日在萬華區一帶活動，懷疑對方藏匿在自己最熟悉的區域，特別加強巡邏查緝。

警方根據街頭監視器追蹤，發現對方19日晚間曾到西門徒步區悠閒的聽街頭藝人唱歌，隨後躲在成都路某大樓的樓梯間睡覺；20日凌晨4時左右，到龍山寺周邊想找臨時工打工，但未受雇用，只得到北捷龍山寺站，搭捷運轉往新北市板橋新埔站下車。

警方研判，簡嫌逃逸時身上應沒有帶太多錢，最多只能用來搭乘車輛，以致無法住宿或購買食物，所以才想打臨時工。這一點也讓警方高度緊張，唯恐個性暴躁的簡嫌會起搶劫的念頭。

此外，由於簡嫌的家人是住在林口地區，簡嫌為何在新埔站下車，也讓警方懷疑有同夥住在新埔地區，簡嫌是前往尋求救濟，北市警方於是通報新北市刑大共同追緝。

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