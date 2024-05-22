指示下屬偽造紀錄冒領防疫獎金 北榮名醫鄭宏志起訴

士檢指醫師鄭宏志指示張姓女下屬欲冒領防疫獎金，依偽造文書等罪起訴兩人。（資料照）

2024/05/22 15:48

〔記者溫于德／台北報導〕號稱神醫的台北榮總神經修復科醫師鄭宏志，涉嫌於前年疫情期間，藉由衛生福利部感謝北榮配合執行國家重大防疫貢獻而撥放治療獎金的制度，指示張姓女下屬偽造紀錄欲冒領獎金。士林地檢署偵結，今依偽造文書等罪將兩人起訴。鄭另涉涉採購弊案部分，尚在偵辦中。

本案起訴指，前年疫情期間，鄭宏志是北榮神經醫學中心副主任，負責協調、聯繫該中心的行政事項，張姓女下屬負責執行外科的行政事務。

請繼續往下閱讀...

然兩人明知衛福部為了感謝北榮於疫情期間配合執行國家重大防疫貢獻，而撥發治療獎勵金，並作為該院醫療同仁的防疫獎金，兩人也知防疫獎金的發放，須先召開會議討論名單、獎勵點數並製作會議紀錄、獎勵清冊，兩人卻都沒有做，經鄭指示張偽造「台北榮總神經醫學中心外科會議紀錄」，再冒用北榮吳姓住院總醫師的職名章，盜蓋在獎勵清冊上。

後來是神經醫學中心的同仁反應獎金分配不公，經北榮政風室訪談相關人員，掌握兩人的犯行。

然鄭到案後否認偽造文書，辯稱有依正常公文程序行事，且獎勵清冊應經他的確認，但當時他生病手術，張並未將獎勵清冊交給他確認，所以他沒見過會議紀錄、獎勵清冊，也未授權張蓋章。張則說，這些文件均經鄭電話確認後，再指示她找吳姓醫師蓋章在獎勵清冊上。

士檢偵結指，根據吳姓醫師的證詞可知，並未授權張蓋其職名章，故認鄭、張犯偽造文書等罪，予以起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法