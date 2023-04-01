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    英國防部：俄參謀總長在挑戰普廷對失敗容忍極限 冬季攻勢戰果甚微

    俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov，右）2021年12月在國防部會議上，與總統普廷交談。（法新社檔案照）

    俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov，右）2021年12月在國防部會議上，與總統普廷交談。（法新社檔案照）

    2023/04/01 20:56

    〔編譯管淑平／綜合報導〕英國國防部1日的烏俄戰爭戰情分析指出，俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov），1月出任俄羅斯對烏克蘭「特別軍事行動」最高指揮官以來，任內表現的特色就是失敗，還說這位參謀總長正在挑戰總統普廷對失敗的容忍極限。

    英國國防部這份分析指出，吉拉西莫夫1月11日接掌對烏軍事行動後，他的表現的特色，就是努力發動一場冬季全面攻勢，目標是擴大俄國對頓巴斯地區的控制範圍，「但是80天過去，愈加明顯的是，這套計畫已經失敗」。

    分析說，俄軍部隊在頓巴斯前線數個軸線上，「只取得微乎其微的戰果，卻付出成千數萬人傷亡的代價，大幅揮霍掉秋季『部分動員』獲得的短暫兵力優勢」。英國國防部認為，已經擔任參謀總長10年的吉拉西莫夫，「正在挑戰俄國政治領導階層對失敗的容忍極限」。

    另外，俄國國防部1日公布影片，國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）視察在烏克蘭作戰俄軍總部，他在與包括吉拉西莫夫等高階軍官開會時，承諾將擴大提供部隊彈藥，「已經訂出最需要的彈藥供應數量，正採取必要措施提高。」

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