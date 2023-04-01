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    密利：俄軍戰略、戰術、行動均敗 但烏軍不太可能今年取勝

    美國參謀首長聯席會議主席密利直言，烏軍不太可能在今年內驅逐所有俄軍。（法新社）

    美國參謀首長聯席會議主席密利直言，烏軍不太可能在今年內驅逐所有俄軍。（法新社）

    2023/04/01 20:37

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在軍事新聞網站《防務一號》（Defense One）3月31日刊出的訪問中，再次指稱烏克蘭軍隊想在今年內驅逐所有入侵的俄羅斯軍隊，是不太可能的事，但他也不諱言，俄軍在戰略、戰術和行動上都已吞敗。

    密利指出，俄國早在戰略和行動上敗北，現在也在戰術上失敗，但鑑於仍有數十萬名俄軍待在烏國境內俄佔區，烏軍不太可能在今年內將俄軍全數驅逐，「這是一個重大的軍事任務，非常、非常困難的軍事任務」。密利去年11月也曾表示，烏軍在「短期」內重奪克里米亞、趕走所有俄軍的機率不高，但當時被認為是在變相施壓烏國總統澤倫斯基與俄國協商領土割讓。

    在被問及美國是否打算援烏「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）時，密利稱目前的政策不打算這麼做，但他無法斷言未來不會。不過，密利坦言，從軍事觀點來看，美國的ATACMS庫存相對少，必須先確保自己擁有足夠數量，而且外界對於ATACMS的效能也有些「誇大」（overstate），還有其他系統具備相同的射程，例如無人飛行載具（UAVs）。

    密利另提到，烏克蘭衝突已凸顯在戰時「傳統武器消耗速度極快」的情況，「要是朝鮮半島爆發戰火，或美俄、美中開啟大戰，武器消耗率會破表」，因此，美軍正在評估為了未來的潛在衝突，美軍所需的武器種類和數量，而美國國防產業可能也需要花費數年才能回補庫存，並提高生產量。

    一名主理俄烏議題的美國前資深外交官員則說，拜登政府不願提供ATACMS的理由是害怕衝突升高，雖然烏國方面一直很可靠，遵守美國設下的軍援條件，但與此同時，美國也講明「克里米亞是烏克蘭領土」，而這對烏方來說就構成「合法（打擊）目標。

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