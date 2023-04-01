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    國際貨幣基金組織拍板 提供烏克蘭4年4700億元貸款

    國際貨幣基金組織（IMF）提供烏克蘭4年156億美元貸款。（美聯社）

    國際貨幣基金組織（IMF）提供烏克蘭4年156億美元貸款。（美聯社）

    2023/04/01 14:29

    〔即時新聞／綜合報導〕全球對烏克蘭的支援持續湧入。國際貨幣基金組織（IMF）當地時間週五通過決議，提供烏克蘭一筆4年156億美元（約新台幣4793億元）貸款。烏克蘭總統澤倫斯基表達感激之意，強調這對對抗俄羅斯入侵來說至關重要。

    《路透》報導，這筆貸款是總值1150億美元經濟援助的其中一環，獲IMF執行董事會拍板同意。IMF聲明指出，決議通過後，會先立即撥款27億美元給基輔使用，並要求烏克蘭當局進行大規模改革重組，尤其是在能源領域方面。

    IMF官員指出，新的1150億美元援助包裹除了IMF的貸款外，還有800億美元的補助及多方機構、國家的優惠貸款。另有價值200億美元的債務減免承諾。烏克蘭則需要在接下來兩年達成幾項要求，像是逐步提高稅收、維持匯率穩定、保持中央銀行獨立性及強化反貪腐。

    對此，澤倫斯基在推特發文表示，「感謝IMF及總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）提供新的4年總值156億美元支援給烏克蘭，這對於打擊俄羅斯侵犯來說至關重要。我們一同支持經濟，也正往勝利邁進。」

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