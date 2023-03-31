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    「布查大屠殺」週年 澤倫斯基誓言擊敗「邪惡」俄羅斯

    烏克蘭總統澤倫斯基誓言要擊敗「邪惡」的俄羅斯政權。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基誓言要擊敗「邪惡」的俄羅斯政權。（法新社）

    2023/03/31 21:04

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（31）日與多位歐洲國家領導人拜訪了1年前飽受俄國士兵摧殘的布查鎮（Bucha），他在演說中表示，烏克蘭正為了自由世界浴血奮戰，而「邪惡」的俄羅斯必定會被擊敗。

    位於烏克蘭首都基輔（Kyiv）郊區的布查鎮去年一度被俄軍攻占，俄軍對鎮民犯下了眾多慘絕人寰的暴行，但這些慘況一直要到去年4月1日布查光復後，才陸續公諸於世。《法新社》記者去年4月2日也在布查的街道上目睹了至少20具平民的屍體，其中一些人的雙手被反綁在背後。

    《法新社》報導，澤倫斯基重返這個傷心地時表示：「為自由世界打下基礎的戰鬥正在烏克蘭土地上發生。我們絕對會贏。邪惡的俄羅斯將會倒下，就在烏克蘭這裡。」

    澤倫斯基身旁的摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）也表示應追究這些罪犯的責任，她說：「沒有正義，就永遠不會有和平。」一同到訪的領導人還有克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）、斯洛伐克總理黑格爾（Eduard Heger）以及斯洛維尼亞總理哥洛布（Robert Golob）。

    斯洛伐克總理黑格爾（中排左一）、摩爾多瓦總統桑杜（中排左二）、澤倫斯基、斯洛維尼亞總理哥洛布（中排右二）、克羅埃西亞總理普蘭科維奇（中排右一）一同參加布查的紀念儀式，向死難者致意。（路透）

    斯洛伐克總理黑格爾（中排左一）、摩爾多瓦總統桑杜（中排左二）、澤倫斯基、斯洛維尼亞總理哥洛布（中排右二）、克羅埃西亞總理普蘭科維奇（中排右一）一同參加布查的紀念儀式，向死難者致意。（路透）

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