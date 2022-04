生前慘遭性侵「後腦勺槍擊斃命 」 烏克蘭少女棄屍布查亂葬崗

2022/04/14 16:52

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍進犯烏克蘭逾1個月,俄羅斯軍隊日前撤出首都基輔郊區後,隨後布查鎮(Bucha)發現曾遭遇大屠殺,大量屍體被棄置亂葬崗,目前已發現約400具屍體,其中16歲少女耶爾肖娃(Karina Yershova )3月初失蹤後,近日屍體竟在布查某亂葬崗中被找到,親友發文痛斥俄軍暴行,引起外界關注。

綜合外媒報導,俄羅斯侵占烏克蘭不久耶爾肖娃疑突然失蹤,她母親上月10日焦急地透過社群平台發文,希望各界幫忙協尋愛女,如今相隔約1個月後,卻輾轉得知女兒在布查鎮的亂葬崗中被找到。

受害者母親的親友瓦西萊(Olesya Vasylets)近日在臉書發文痛斥,「種族主義者殺害了我朋友的女兒耶爾肖娃,她被性侵後後,被俄軍在後腦勺爆頭致死,最後像垃圾一樣亂扔,最近才被找到屍體」。

烏國反對黨Holos女議員瓦西連科(Lesia Vasylenko)昨(13日)也在推特證實,「耶爾肖娃確實遭俄軍性侵後殺害,屍體最後是在布查鎮找到,而她的母親尋人計劃也告了一段落」。

據悉,近期頻傳俄軍性侵烏國婦女事件,據烏克蘭官員指出,日前在布查鎮某地下室,發現一群年紀14歲至24歲的少女,至少已被監禁25天,監禁期間俄軍每日都會輪姦她們,其中有9人已有身孕。

16 y.o. Karina raped by #Russia soldiers and shot in the head. Her mother’s search for her ended as her tortured body was found in #Bucha pic.twitter.com/SdNS3TwOHG