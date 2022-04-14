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    生前慘遭性侵「後腦勺槍擊斃命 」 烏克蘭少女棄屍布查亂葬崗

    烏克蘭首都基輔附近的布查鎮傳出曾遭俄軍大屠殺，16歲少女耶爾肖娃在3月初失蹤後，近日在布查鎮亂葬崗中被找到，她的親友發文痛斥俄軍暴行，引起外界關注。（路透）

    烏克蘭首都基輔附近的布查鎮傳出曾遭俄軍大屠殺，16歲少女耶爾肖娃在3月初失蹤後，近日在布查鎮亂葬崗中被找到，她的親友發文痛斥俄軍暴行，引起外界關注。（路透）

    2022/04/14 16:52

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍進犯烏克蘭逾1個月，俄羅斯軍隊日前撤出首都基輔郊區後，隨後布查鎮（Bucha）發現曾遭遇大屠殺，大量屍體被棄置亂葬崗，目前已發現約400具屍體，其中16歲少女耶爾肖娃（Karina Yershova ）3月初失蹤後，近日屍體竟在布查某亂葬崗中被找到，親友發文痛斥俄軍暴行，引起外界關注。

    綜合外媒報導，俄羅斯侵占烏克蘭不久耶爾肖娃疑突然失蹤，她母親上月10日焦急地透過社群平台發文，希望各界幫忙協尋愛女，如今相隔約1個月後，卻輾轉得知女兒在布查鎮的亂葬崗中被找到。

    受害者母親的親友瓦西萊（Olesya Vasylets）近日在臉書發文痛斥，「種族主義者殺害了我朋友的女兒耶爾肖娃，她被性侵後後，被俄軍在後腦勺爆頭致死，最後像垃圾一樣亂扔，最近才被找到屍體」。

    烏國反對黨Holos女議員瓦西連科（Lesia Vasylenko）昨（13日）也在推特證實，「耶爾肖娃確實遭俄軍性侵後殺害，屍體最後是在布查鎮找到，而她的母親尋人計劃也告了一段落」。

    據悉，近期頻傳俄軍性侵烏國婦女事件，據烏克蘭官員指出，日前在布查鎮某地下室，發現一群年紀14歲至24歲的少女，至少已被監禁25天，監禁期間俄軍每日都會輪姦她們，其中有9人已有身孕。

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