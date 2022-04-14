畫面曝光！ 波蘭總統親訪伊爾平 見證俄軍暴行

波蘭總統杜達親自（圖擷取自@BBN_PL 推特）

2022/04/14 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，戰爭期間俄軍犯下許多令人髮指的暴行，各國看到後紛紛加重對俄羅斯的制裁，與對烏克蘭伸出更多的援手，波蘭總統杜達也親自到基輔郊區城鎮伊爾平，見證俄軍犯下的一切暴行。

波蘭家安全局推特今日PO出4張照片，可以看到照片中杜達眼神銳利的掃射四周，他的身邊被烏克蘭軍人們戒備著，杜達神色凝重的停在一輛廢棄、破爛的裝甲車面前，彷彿深怕漏看了任何細節。

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波蘭與波羅的海三國領袖在13日共同訪問基輔，杜達透過總統府推特公開5國領袖齊聚的照片，並指責「這些肇事者（指觸犯戰爭罪者），無論是間接或直接的，都應該受到懲罰。檢察單位正在大屠殺發生處蒐集證據」。

他強調，「我們跟這些違反規定者無話可說，我希望烏克蘭能儘快以一個自由的主權國家身分，成為歐盟的一份子」，「我們是烏克蘭的鄰居，不僅是字面上意義，在歷史與局勢上更是如此」。

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