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    德前總統籲「放棄舒適」挺烏克蘭 過半數德國人不買單

    普廷（見圖）下令入侵烏克蘭以來，高漲的能源價格全球有感。（法新社）

    普廷（見圖）下令入侵烏克蘭以來，高漲的能源價格全球有感。（法新社）

    2022/04/14 15:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭爆發以來，高漲的能源價格全球有感，戰爭初期德國曾有聲音呼籲國民減少對俄羅斯油氣資源依賴以支持烏克蘭，但最新民調卻顯示，大部分德國人「不願為力挺自由而受凍」。

    根據《德國之聲》報導，在俄烏激戰的當前，與俄羅斯能源脫鉤被認為是間接支持烏克蘭的途徑之一，德國前總統高克（Joachim Gauck）為表達對烏克蘭的支持曾公開喊話，呼籲民眾放棄一部分生活的舒適感，「為了支持自由，我們也可以受點凍」。

    德國阿倫斯巴赫研究所（Allensbach Institute）最新公布的民調報告卻顯示，當前德國民眾最擔憂的便是能源供給的價格上漲，共有71％民眾持此意見，另有62％受訪者認為德國能源供給並不安全，更有多達86％的德國人認為，在接下來數年間該國將面臨能源困境。

    報告顯示，與2019年同期進行的調查相比，德國當時擔憂此一情況的國民僅占26％。

    從這份民調中還可以得知，大部分德國民眾不認同前總統「為自由挨凍」一說，僅24％受訪者響應他的呼籲，另有過半數的59％直言反對。

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