陣亡俄軍官再+1 第 332直升機團上尉普里霍德科陣亡

俄軍332直升機團的上尉普里霍德科（Alexander Prikhodko）已經陣亡。（圖擷取自@RALee85 推特）

2022/04/14 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭全國上下一心，讓俄軍損失慘重，許多高階軍官也戰死沙場，有消息傳出俄軍332直升機團的上尉普里霍德科（Alexander Prikhodko）陣亡，而俄羅斯媒體也證實了他已經陣亡的消息。

綜合外媒報導，332直升機團上尉普里霍德科也是直升機中隊的領航員，已經在烏俄戰爭中陣亡了，美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員羅伯．李（Rob Lee）也在推特表示，這是第10位列寧格勒州（Leningradskaya oblast）陣亡的軍人。

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俄羅斯官媒也證實了這個消息，列寧格勒州的州長德羅茲登科（Alexander Drozdenko）參加了普里霍德科的葬禮，並對他的親屬表達慰問。

Captain Alexander Prikhodko was the navigator in a Russian helicopter squadron, possibly the 332nd Helicopter Regiment. He is the 10th serviceman from Leningrad Oblast known to have died in Ukraine.https://t.co/jNXWHG752ihttps://t.co/kYCf9ojc0ihttps://t.co/og0EM9Tfi3 pic.twitter.com/qx9tOQtXsU — Rob Lee （@RALee85） April 14, 2022

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