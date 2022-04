陣亡俄軍官再+1 第 332直升機團上尉普里霍德科陣亡

2022/04/14 14:04

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭全國上下一心,讓俄軍損失慘重,許多高階軍官也戰死沙場,有消息傳出俄軍332直升機團的上尉普里霍德科(Alexander Prikhodko)陣亡,而俄羅斯媒體也證實了他已經陣亡的消息。

綜合外媒報導,332直升機團上尉普里霍德科也是直升機中隊的領航員,已經在烏俄戰爭中陣亡了,美國智庫外交政策研究所(FPRI)專精俄羅斯戰情的資深研究員羅伯.李(Rob Lee)也在推特表示,這是第10位列寧格勒州(Leningradskaya oblast)陣亡的軍人。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯官媒也證實了這個消息,列寧格勒州的州長德羅茲登科(Alexander Drozdenko)參加了普里霍德科的葬禮,並對他的親屬表達慰問。

Captain Alexander Prikhodko was the navigator in a Russian helicopter squadron, possibly the 332nd Helicopter Regiment. He is the 10th serviceman from Leningrad Oblast known to have died in Ukraine.https://t.co/jNXWHG752ihttps://t.co/kYCf9ojc0ihttps://t.co/og0EM9Tfi3 pic.twitter.com/qx9tOQtXsU