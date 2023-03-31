澤倫斯基奧地利國會視訊演說 極右派議員竟「這樣做」表達抗議

烏克蘭總統澤倫斯基3月30日在奧地利國會發表視訊演說，親俄極右派奧地利自由黨議員全數離場，抗議演說違反奧地利中立立場。（歐新社）

2023/03/31 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，3月30日烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊，對奧地利國會下議院發表演說，沒想到該國親俄極右派奧地利自由黨（Freedom Party）的國會議員全數離場，藉此抗議演說違反奧地利的中立立場。

綜合外媒報導，澤倫斯基本次演說，主要聚焦於感謝奧地利人道援助及協助清除地雷等計畫，並邀請該國的國會議員親自前往烏克蘭。奧地利國會下議院議長索博特卡（Wolfgang Sobotka）則表示，奧地利將向烏克蘭提供更多資金，和人道主義上的援助。

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然而當澤倫斯基開始演講時，原先坐在議會席上的奧地利自由黨（Freedom Party）30名議員全數離席走出議場，並留下帶有黨徽的告示板，上面寫著「中立席位」或「和平席位」。

奧地利自由黨數天前就曾表示，會對澤倫斯基在國會發表演說採取某種形式的抗議，該黨黨魁基克（Herbert Kickl）曾於28日發表聲明表示：「令人遺憾的是，奧地利自由黨是國會內，唯一嚴肅看待我國永久中立立場的政黨，也就是唯一挺身支持和平的政黨。」

奧地利自1955年以來一直屬於「永久中立國」，該國憲法也規定，「奧地利永遠不會加入任何軍事同盟，也不會允許在外國領土上建立軍事基地」。

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