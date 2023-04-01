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    遭誤開高額罰單又沒空申訴 英女大生竟「靠ChatGPT成功撤銷」！

    近期一名英國女大生被誤開一張違停罰單，後來靈機一動決定嘗試讓ChatGPT寫信申訴信，最後竟成功撤銷60英鎊（約新台幣2182元）的罰單。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    近期一名英國女大生被誤開一張違停罰單，後來靈機一動決定嘗試讓ChatGPT寫信申訴信，最後竟成功撤銷60英鎊（約新台幣2182元）的罰單。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    2023/04/01 13:24

    〔即時新聞／綜合報導〕OpenAI公司的生成式人工智慧（AI）機器人ChatGPT問世後雖然爭議不斷，但仍有人將它使用在合適的用途上。近期一名英國女大生被誤開一張違停罰單，然而因課業繁忙沒空處理申訴，後來靈機一動決定嘗試讓ChatGPT寫信申訴信，最後竟成功撤銷60英鎊（約新台幣2182元）的罰單。

    綜合外媒報導，一名就讀英國約克聖約翰大學（York St John University）的22歲女大生霍頓（Millie Houlton），日前在合法持有路邊停車許可證的情況下，竟被有關單位誤開一張60英鎊的罰單；霍頓說，由於她正值大學最後一年，課業實在太過繁重，而沒有時間可以處理罰單申訴，所以一度想要乾脆付錢了事。

    後來霍頓認為自己實在不該因為當局的工作疏失而去付清這筆高額罰單，但又發現她很難親自寫出詳細解釋來龍去脈的申訴單，因此靈機一動，決定尋求近日討論度很高的ChatGPT幫助，「我輸入所有細節，包括事情發生的地點和時間，為什麼罰單是誤開的，以及罰單內容，幾分鐘內就得到完美的個人化回覆」。

    而霍頓最後也靠著這一份非常完整、清楚的申訴信申訴成功，順利讓莫須有的高額罰單被撤銷。事後她也表示，自己已經使用ChatGPT一段時間了，但這是她第一次將ChatGPT用在協助她處理現實中法律方面的問題，相當感激。

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