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    防中國獨大「制定AI規則」！ 布林肯籲美國應重返聯合國教科文組織

    美國國務卿布林肯在國會呼籲，美國應同意繳交1.5億美元會員費，以重新加入聯合國教科文組織（UNESCO），並表示若美國缺席UNESCO，等於給了中國去制定人工智慧（AI）規則的機會。（路透）

    美國國務卿布林肯在國會呼籲，美國應同意繳交1.5億美元會員費，以重新加入聯合國教科文組織（UNESCO），並表示若美國缺席UNESCO，等於給了中國去制定人工智慧（AI）規則的機會。（路透）

    2023/03/24 13:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在國會呼籲，同意繳交1.5億美元（約新台幣45.5億元）會員費，以重新加入聯合國教科文組織（UNESCO），表示若美國缺席UNESCO，等於給了中國去制定人工智慧（AI）規則的機會。

    綜合外媒報導，去年12月，布林肯所屬的民主黨仍在美國國會掌控多數優勢，當時國會為美國恢復向總部位於巴黎的UNESCO提供資金鋪平道路。不過在UNESCO於2011年接納巴勒斯坦成為會員後，美國便以拖延繳交會員費，以示不滿；美國總統拜登在新的國家預算中，建議納入1.5億美元UNESCO會員費，以作為回歸這個聯合國組織的部分作為。

    而布林肯於22日向國會說明預算時，告訴聯邦參議院委員會，「我相當認為我們應再度重返UNESCO，不是當作送給UNESCO的禮物，而是因為UNESCO正在發生的事情非常重要」，接著他指出，「中國現在是UNESCO最大的單一捐助國，相當具有份量，我們甚至不在檯面上。他們正在制定人工智慧的規則、規範和標準，我們希望能夠參與」。

    美國多年來向UNESCO支付8000萬美元（約新台幣24億）或約22%預算，直到2011年UNESCO接納巴勒斯坦為會員，美國依法停止對這個組織提供捐款。時任美國總統川普與以色列2019年一同退出UNESCO，指控這個組織對以色列存有偏見。

    另據報導指出，根據去年底通過這項龐大多元的支出法案，美國國會授權總統若確定此舉可抗衡中國影響力，可放棄舊法並資助UNESCO。此外，美國稱中國透過在新興技術方面的快速進展，已成其全球最大的對手。

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