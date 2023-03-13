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    中國官媒「AI虛擬女主播」首亮相 網友嘲諷︰跟新聞一樣假

    中國官媒《人民日報》推出的AI虛擬女主播任小融，於近日首次亮相，但太過虛假且不自然的播報方式，遭到無數網友嫌棄「太假」。（圖擷取自Youtube）

    中國官媒《人民日報》推出的AI虛擬女主播任小融，於近日首次亮相，但太過虛假且不自然的播報方式，遭到無數網友嫌棄「太假」。（圖擷取自Youtube）

    2023/03/13 16:02

    〔即時新聞／綜合報導〕近年中國為了進行「大外宣」而無所不用其極，甚至還特別開發「深偽技術」（deepfake），使用人工智慧（AI）製造各種虛擬假主播，24小時不間斷為中國共產黨大肆宣傳。近日中國官媒《人民日報》首發的AI虛擬女主播「任小融」，卻在亮相當天被大批網友嘲諷實在「太假」了！

    中國《人民日報》在昨（12）日於在官方微博 ，放出首發的AI虛擬女主播「任小融」自我介紹。從影片中可看到，「任小融」先是提到她是剛剛入職人民日報新媒體的AI數位主播，並曾向數千個真人主播學習新聞報導的專業技能，且不同於真人主播，她可以365天24小時不間斷工作，並出現在各種新聞現場，更可以和觀眾直接對話，「你的每一個反饋都會讓我提升自己，更加『智能』」。

    而據中國廣播電視行業門戶網站「中廣互聯」 的報導，任小融的「任」取自人民日報「人」的諧音，並說其他新聞媒體的虛擬主播都是聲畫不同步，而任小融時宛如是真人在講話。報導還指出，任小融外形更完美，幾乎和真人並無二致，還說山東衛視的虛擬主播海藍沒有真人感，甚至有點卡通。

    另據香港網路媒體《香港01》 報導，任小融的外觀有著整齊的黑色長髮、板正的黑色西裝，以及傳統女性的端莊的站姿，大方且知性的形象很符合傳統新聞主播的形象。不過看過的網友批評，她臉部表情過於僵硬，以及非標準普通話又毫無感情的播報聲音，令人聽起來感覺「太假，不自然」。

    影片曝光後，引起不少網友議論紛紛表示，「真人主播的位置受到威脅」、「機械感挺重的，很恐怖谷風格」、「整體的感覺就跟播報的新聞一樣假！」、「模型還行，聲音好假，朗讀沒感情，像是康熙年間的技術」、「AI技術正常使用可造福社會，但若被心術不正的人利用就是災難」、「諷刺的是，AI說它能365天日夜不休的播報新聞，確實符合人民日報的風格，新聞只需要速度不需要溫度」。

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