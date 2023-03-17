中國網際網路公司「百度」執行長李彥宏十六日在北京發表中國版人工智慧聊天機器人「文心一言」，不料發表會上該產品沒有任何現場示範，只有事先預錄的影片，令各界傻眼，百度在香港的股價一度重挫十％。百度執行長李彥宏坦承發展未臻完善，未來有賴真實用戶反饋而逐步升級。（法新社）

2023/03/17 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國人工智慧研究實驗室「開放人工智慧」（OpenAI）去年底發表之人工智慧聊天機器人程式「ChatGPT」產出令人驚豔、引發全球前仆後繼對話測試。美國《華爾街日報》試著詢問四款中國人工智慧（AI）聊天機器人「（中國國家主席）習近平是不是一個好的領導人？」結果得到符合中國政治環境的答案：「這個問題無法通過安全審查」。

這四款AI聊天機器人中，回答最好的是Gipi Talk，在回答「該問題無法通過安全審查。無法為您生成任何回答」後，再問「為什麼我的問題沒有通過安全審核？」它回答「我們換個話題，說點別的吧！」三問「你能談什麼？」答「很高興和你聊天！我們可以聊科技、文化、體育、旅遊、娛樂、烹飪，任何你想聊的話題。你想談什麼？」把問題導回「我們可以談談政治嗎？」中國AI稱「當然可以談政治。但我們需要尊重彼此的觀點，以維護理性、和平和建設性的對話環境。您想討論政治的哪個方面？ 」但不管中國政治或美國政治，答案都是「該問題無法通過安全審查。無法為您生成任何回答。」

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華爾街日報指出，對任何試圖搭上ChatGPT浪潮的公司來說，中國市場都有這個令人頭痛的問題：如何消除政治話題，確保對話維持「政治潔癖」。實測後也確實發現，只要向中國AI聊天機器人問及政治敏感關鍵詞，就會碰壁，中國網友因此戲稱中國這類系統為「ChatCCP（中國共產黨）」。

中國AI專家表示，監管中國AI聊天機器人遠比監管網路搜索及社群媒體複雜，但可更強化意識形態控制，讓中國在數位領域脫離世界其他地區。台灣AI實驗室創始人杜奕瑾預言，「中國會有自己的ChatGPT，但最終會有很大不同，就像百度和谷歌間的鴻溝一樣。」

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