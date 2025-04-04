春雨報到！深夜起華南雲系東移「整週溼」中部以北有雷雨

春雨報到。（氣象署提供）

2025/04/04 18:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕好天氣沒了！中央氣象署預報，今天（4日）深夜起北部開始受到華南雲系東移影響，未來一週會接連數波，幾乎天天有雨，下週四（10日）起則是鋒面影響，中部以北可能有雷雨和局部較大雨勢，接連影響好幾天。

氣象署預報員陳姵安表示，今天深夜北部就有機會開始受華南雲系影響，明天北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，中部地區也有零星短暫陣雨，到後天週日（6日）才會有短暫降雨空檔。

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陳姵安說，但下週一（7日）起，又會陸續受到另外幾波華南雲系東移影響，一路下雨到下週三（9日），中間也會出現一些降雨空檔，這段期間中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。

「下週四（10日）起則是鋒面影響，會帶來較大雨勢」，陳姵安說，這波鋒面會給中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨，會比未來幾天華南雲系東移帶來的降雨更明顯。

氣溫部分，陳姵安指出，未來一週沒有明顯的冬季系統影響，北部低溫約16度到17度、中部和花蓮約18度，南部和台東約20度；白天溫度北部和東北部約20度、中部和花東約23度到24度，南部約27度到29度，並在降雨空檔時溫度會稍高。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，第1週（4月5日到4月11日）到第2週期初水氣偏多，受華南雲雨區及鋒面影響，天氣不穩定，各地有短暫陣雨，西半部並有較大雨勢發生的機率。第2週（4月12日到4月18日）期中後台灣附近水氣減少，各地大多為多雲到晴。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來溫度趨勢。（氣象署提供）

天氣提醒。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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