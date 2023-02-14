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    親中組織使用深偽技術進行大外宣 新聞主播都是AI產物

    美國一間軟體公司發現親中組織使用深偽技術創立虛擬新聞組織，幫中共進行大外宣。（圖擷取自Graphica網站）

    美國一間軟體公司發現親中組織使用深偽技術創立虛擬新聞組織，幫中共進行大外宣。（圖擷取自Graphica網站）

    2023/02/14 12:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國雲端交付公司「Graphica」於上週公開一份最新報告，經該公司調查後，發現親中組織使用深偽（deepfake）技術捏造虛擬新聞平台，為中共進行大外宣；報告顯示虛擬新聞平台的主播長相跟真人幾無差異，但其實都是AI演算法製成的假人。

    Graphica於7日公開最新報告，名為「狼新聞」（wolf news）的虛擬新聞組織在推特、YouTube、臉書等社交平台推播虛擬新聞組織製作的假新聞，並使用跟真人幾乎一模一樣的男女主播播報新聞；他們為中共進行大外宣，批評美國管制槍枝暴力的說詞「虛偽、重複又空洞」。

    經Graphica查證，確認狼新聞產製的影片皆為AI產物，並非真人，遑論新聞內容。此外，報告指出，狼新聞的每一支新聞影片觀看人數不超過300人，這些新聞基本上品質低劣，都是垃圾內容。據悉，產製假新聞內容的技術公司為英國一家AI公司。

    報告最後示警，這些以AI方式生成的假新聞將以「更大規模、更快速度」形式出現，就在Graphica察覺虛擬新聞組織之後，也有為數不少的人複製同樣手法製作假新聞。日本《讀賣新聞》報導，今年一月，中共通過新法規，禁止深偽技術在中國國內散佈假消息，但國外不在規範之內。

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