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    全球第一槍！ 義大利封鎖ChatGPT 調查個資隱私疑慮

    ChatGPT使用畫面。（美聯社）

    ChatGPT使用畫面。（美聯社）

    2023/03/31 23:00

    〔編譯管淑平／綜合報導〕義大利隱私資料保護監管機關3月31日表示，已經對OpenAI公司的生成式人工智慧（AI）機器人ChatGPT，疑似違反人工智慧應用的資料收集規範展開調查，因此暫時封鎖ChatGPT。這是全球第一個主管機關因為隱私疑慮，封鎖這個目前火紅的人工智慧機器人。

    義大利數據保護規範總局（GDPR）說，這項決定「立即生效」，將導致「暫時限制OpenAI處理義大利用戶資料」。此禁令將持續到OpenAI遵守歐盟隱私法為止。

    該局表示，是因為上週ChatGPT一次用戶個資外洩事件著手進行調查，該次事件持續9小時，根據OpenAI向受影響用戶發出的電子郵件，顯示用戶姓名、帳單地址、信用卡末四碼卡號、種類和到期日被外洩。

    在各國決策者正思考如何因應生成AI服務崛起之際，義大利政府此舉代表首次有主管單位對ChatGPT採取規範行動。義國數據保護規範總局說，OpenAI公司缺乏法律基礎，合理化其「大量收集和儲存個資，來『訓練』ChatGPT的演算法」，也未精確處理數據。

    近日因對ChatGPT在隱私、網路安全、假資訊方面的疑慮，有越來越高呼聲要求暫停發布新版ChatGPT，和對該款AI機器人展開調查，除了美國富豪馬斯克和AI專家等上千人發表聯名信，消費者權益倡議團體「歐洲消費者聯盟（BEUC）」3月30日也呼籲歐盟和各國主管機關調查。OpenAI在這款AI機器人推出後2個月，就有1億多名每月活躍用戶。

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