發現質量太陽300億倍的黑洞 天文學家：可能是史上最大

英國天文學家近期以「重力透鏡效應」發現了一個可能是「有記錄以來最大的黑洞」。示意圖。（路透）

2023/03/29 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國天文學家近來透過新技術，發現了一個可能是「有記錄以來最大的黑洞」，據估計它與地球的距離大約為20億光年，質量約為太陽的300億倍。

《法新社》報導，這項新的觀測報告本週二刊登在皇家天文學會月刊（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）上。而觀測所使用的原理稱為「重力透鏡效應」（Gravitational lens），意即光線自遠方朝我們前進，若途中經過黑洞時，光線被放大且向內彎曲，便可推斷出該處可能有黑洞存在。

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研究計畫主持人、任職於英國杜倫大學（University of Durham）的天文學家南丁格爾（James Nightingale）向《法新社》解釋，重力透鏡效應「類似於光線穿透過酒杯底部」，而發現這個黑洞可以說是「非常碰巧」，因為源自某個遙遠星系的​​光非常接近這個距離地球大約20億光年的黑洞。

南丁格爾補充說，這可能是有記錄以來龐大的黑洞，但因牽涉到各種因素與技術，目前仍無法斷言它就是「史上最大」。

南丁格爾後續表示，透過重力透鏡效應，天文學家能在其他99％目前無法進入的的星系中發現黑洞，而歐洲太空總署計畫在7月發射升空的太空望遠鏡「歐幾里得衛星」（Euclid）更能為人類帶來黑洞的「大數據時代」。

南丁格爾說，估計在接下來6年內，歐幾里得衛星能夠發現10萬個新的重力透鏡現象，而這些透鏡能幫助我們發覺數千個此前探測不到的黑洞。

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