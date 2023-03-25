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    大屠殺中救人！「盧安達飯店」原型英雄判囚25年 減刑將出獄

    電影「盧安達飯店」救命英雄原型人物魯塞薩巴吉納（左）曾獲美國總統小布希表揚。（路透檔案照）

    電影「盧安達飯店」救命英雄原型人物魯塞薩巴吉納（左）曾獲美國總統小布希表揚。（路透檔案照）

    2023/03/25 01:08

    〔中央社〕好萊塢電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）英雄原型人物魯塞薩巴吉納即將出獄，盧安達政府人士週五說，塞薩巴奇納已獲減刑，可望週六（25日）獲釋。

    《法新社》報導，在盧安達1994年大屠殺期間，魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina）在首都基加利（Kigali）擔任一家飯店的經理，協助拯救了大約1200條人命。當時有大約80萬人遇害，以圖西族（Tutsis）為主，也包括溫和的胡圖族（Hutus）。

    魯塞薩巴吉納後來成了對盧安達總統卡加米（Paul Kagame）的直言批評者，並成立了自己的政黨，他的事蹟被拍成了獲奧斯卡獎提名的2004年好萊塢電影「盧安達飯店」，由美國演員唐奇鐸（Don Cheadle）主演。

    之後，魯塞薩巴吉納在2021年9月經審訊被判25年徒刑，他的支持者指責，這是一場假審判，充滿了不法情事。他的家人則擔心，現年68歲的他健康惡化，恐命喪獄中，但希望能有和他團聚的一天。

    在不到兩個星期之前，卡加米曾說，盧安達當局正研究如何解決魯塞薩巴吉納一案。本案是西方以及全球人權團體的關注所在。

    盧安達政府發言人馬柯洛（Yolande Makolo）週五告訴記者：「魯塞薩巴吉納和（同案被告）恩薩畢馬納（Callixte Nsabimana）已依據總統命令獲得減刑，這是因為考量對於他們的從輕發落請求。」

    馬柯洛說，與魯塞薩巴吉納一同被判犯下恐怖主義罪行的另外18人也獲減刑。這凸顯美國和卡達在解決這起案件所發揮的作用。

    但馬柯洛又說：「誰都不應對減刑的含意產生錯覺，因為大家一致認為，他們犯下了嚴重罪行，也因此被判有罪。」

    一名盧安達政府消息人士告訴記者，魯塞薩巴吉納等人犯可望在週六獲釋。

    魯塞薩巴吉納（中）被控參與和資助恐怖主義、組建恐怖組織等9項罪名，2021年時被判25年徒刑。（法新社檔案照）

    魯塞薩巴吉納（中）被控參與和資助恐怖主義、組建恐怖組織等9項罪名，2021年時被判25年徒刑。（法新社檔案照）

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