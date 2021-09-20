電影「盧安達飯店」改編誇大！ 英雄原型涉恐怖主義罪名成立

電影盧安達飯店英雄原型、胡圖族人道主義者魯塞薩巴吉納（右下），今年2月17日出庭受審。（路透）

2021/09/20 21:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕中非國家盧安達1994年爆發了近代人類史上最殘酷的災難，胡圖族對圖西族發動種族大屠殺，100天內奪走近百萬條性命。奧斯卡獎電影「盧安達飯店」片中英雄原型、據傳在這場大屠殺中拯救逾1200名圖西族人的胡圖族人道主義者魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina），被控參與和資助恐怖主義、組建恐怖組織等9項罪名，從今年2月中旬起，在盧國首都基加利出庭受審。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，法官20日裁定魯塞薩巴吉納罪名成立。

判決書中指出，魯塞薩巴吉納被控與其他20人，於2018及2019年共同策劃、發動了在盧安達的恐攻行動，導致至少9人死亡。魯塞薩巴吉納於2020年8月被捕。

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法官指出，魯塞薩巴吉納這幫人同屬盧安達國內的叛亂組織「盧安達解放陣線」（FLN），他們的犯行罪證明確。相關刑期將在稍後宣布。

魯塞薩巴吉納在盧安達內戰之後成立了反對黨，甚至還在鄰國的剛果民主共和國境內，有一支「武裝分部」，他本人則與妻子和孩子流亡比利時，並沒有留在盧安達境內，因此當盧安達執政當局當時在首都基加利記者會上，讓魯塞薩巴吉納示眾時，外界都十分驚訝。

庭審中，魯塞薩巴吉納認為盧安達法院無權審理外籍人士，透過律師要求法院將他送回國籍所屬的比利時受審。檢方說，盧安達法院有權審理發生在本國領土的案件，而且魯塞薩巴吉納同時有出生地盧安達的國籍。

魯塞薩巴吉納現年66歲，被捕前長期在海外居住。影片「盧安達飯店」據稱根據他的經歷改編拍攝，講述1994年盧安達大屠殺期間，身為飯店經理的主角保護眾多無辜人士免遭殺害，影片曾獲奧斯卡獎和金球獎多項提名。

不過，魯塞薩巴吉納這段經歷的真實性在盧安達遭到廣泛質疑，大屠殺倖存者認為內容不實。當年種族滅絕倖存者「記憶」（IBUKA）組織執行秘書阿希沙基耶（Naphatal Ahishakiye）稱，魯塞薩巴吉納當時在飯店內趁火打劫，其實先開口收錢才救人。

盧安達現任執政黨為1990發動內戰對抗胡圖族政府軍的圖西族「盧安達愛國陣線」（FRP），胡圖族極端派1994年發動種族清洗反撲後，隸屬FRP的現任總統卡加米（Paul Kagame）掌握實權，成為終結內戰的關鍵人物，也帶動盧安達經濟高速成長，他也曾懷疑魯塞薩巴吉納1994年救人故事的真實性。

魯塞薩巴吉納2005年由當時美國總統布希頒予象徵美國平民最高榮譽的「總統自由勳章」。（歐新社檔案照）

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