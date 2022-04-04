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    「盧安達飯店」英雄原型涉恐怖主義 維持原判25年刑期

    曾獲奧斯卡提名電影「盧安達飯店」英雄原型魯塞薩巴吉納（見圖），被控恐怖主義等8項罪名，盧安達上訴法院今（4）日駁回檢方加重懲罰的要求，維持原判決25年刑期。（路透）

    曾獲奧斯卡提名電影「盧安達飯店」英雄原型魯塞薩巴吉納（見圖），被控恐怖主義等8項罪名，盧安達上訴法院今（4）日駁回檢方加重懲罰的要求，維持原判決25年刑期。（路透）

    2022/04/04 23:27

    〔即時新聞／綜合報導〕獲奧斯卡提名電影「盧安達飯店」英雄原型、在1994年大屠殺中拯救逾1200名圖西族人的胡圖族人道主義者魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina），被控恐怖主義等8項罪名，盧安達上訴法院今（4）日駁回檢方加重懲罰的要求，維持原判決25年刑期。

    綜合外媒報報導，67歲的魯塞薩巴吉納是盧安達出名的反對派，多次批評總統卡加米（Paul Kagame）獨裁，他被控犯下恐怖主義罪行，去年9月被定罪判刑，目前已被關押在獄中近600天，他的家人和支持者則稱此舉出於政治動機。

    魯塞薩巴吉納否認指控並拒絕出席審判，週一也沒有出庭聽取法官駁回檢方的上訴。法官表示，「由於他是初犯，法院認為不應增加他的刑期，他被判處25年刑期與他的罪行相稱，因此法院維持原判決。」

    檢方今年2月以指控的嚴重性和涉嫌犯罪的影響為由，稱現有刑期過於寬鬆。

    1994年盧安達內戰期間，胡圖族對圖西族發動種族大屠殺，100天內奪走近百萬條性命。電影「盧安達飯店」據稱根據魯塞薩巴吉納的經歷改編拍攝，講述大屠殺期間，身為飯店經理的主角保護眾多無辜人士免遭殺害。

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