「盧安達飯店」英雄經理 遭當局控恐怖份子逮捕

金獎電影「盧安達飯店」片中英雄原型為據傳在一九九四年盧安達大屠殺中拯救非我族類逾一二○○人的盧國首都米勒．科林斯飯店（Hôtel des Mille Collines）經理保羅．魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina），這項事蹟讓他獲得國際表揚，包括二○○五年由美國總統布希頒予象徵美國平民最高榮譽的「總統自由勳章」。（路透檔案照）

2020-09-02 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕盛傳一九九四年在盧安達大屠殺中設法拯救敵我不同種族難民共一二六八人的盧國米勒．科林斯飯店（Hôtel des Mille Collines）胡圖族經理保羅．魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina），九六年流亡海外至今已廿四年，但盧安達警方八月卅一日宣稱，已將他緝捕到案，正朝恐怖活動罪名辦理。

盧國現任執政黨為九〇年發動內戰對抗胡圖族政府軍的圖西族「盧安達愛國陣線」（ＦＰＲ），胡圖族極端派九四年發動種族清洗反撲後，隸屬ＦＰＲ的現任總統卡加米（Paul Kagame）掌握實權，成為終結內戰的關鍵人物，也帶動盧安達經濟高速成長。他懷疑魯塞薩巴吉納九四年救人故事的真實性。

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現年六十六歲的魯塞薩巴吉納九六年展開流亡人生，曾先後落腳比利時和美國德州，長年在海外批評卡加米獨裁，呼籲西方關注盧國人權問題，榮獲國際多項表揚，但八月卅一日在警方拘押下於盧安達調查局總部大樓現身面對媒體。面對當局指控，魯塞薩巴吉納尚未正式認罪，但先前已否認資助盧國民兵一事。

盧國警方聲明指「魯塞薩巴吉納疑為暴力、武裝極端恐怖組織的創辦人、領導人、贊助者及成員，包括在區域及境外不同地方運作的『盧安達爭取民主變革運動』（ＭＲＣＤ）」，先前已以他涉嫌恐怖主義、縱火、綁架、謀殺、在盧安達對手無寸鐵的無辜平民下手等多項重大罪行發出國際通緝令，宣稱之後將公開更多犯行；但未提魯塞薩巴吉納在何處被抓，僅說「透過國際合作」逮人，比利時已對外否認相助。

位於東非中部的盧安達，種族包括八十四％胡圖族、十五％為圖西族、一％特瓦族，十八世紀中葉後在圖西族建立的盧安達王國集權統治下，德國、比利時十九、廿世紀輪流殖民接管期間也透過其國王統治當地；胡圖族遂於一九五九年起事，大舉屠殺圖西族人，六二年終於建立胡圖族主導的盧安達共和國；但圖西族的ＦＰＲ九〇年發動內戰，引發胡圖族極端派九四年展開種族清洗，估計圖西族人與胡圖族溫和派共有五十萬至百萬人遇害，惟ＦＰＲ最終迎來勝利並執政至今，擔憂後續報復的兩百萬胡圖族人則逃離故鄉成為難民。

二〇〇四年榮獲奧斯卡金像獎三項殊榮的電影「盧安達飯店」，正是訴說這段歷史，肯定「英雄」魯塞薩巴吉納當初奔走保護飯店內一二六八人，包括他妻子所屬的圖西族逾一二〇〇名族人。但當年種族滅絕倖存者「記憶」（IBUKA）組織執行秘書阿希沙基耶（Naphatal Ahishakiye）樂見魯塞薩巴吉納被抓，指他當時在飯店內趁火打劫，其實先開口收錢才救人。

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