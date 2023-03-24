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    《寶可夢》主角「小智」畢業！ 團圓比雕、和解火箭隊

    1997年擔任《精靈寶可夢》（舊譯︰神奇寶貝）動畫主角「小智」與夥伴皮卡丘，長達26年的冒險旅程在今日正式劃下句點。（圖擷取自@anipoke_PR推特）

    1997年擔任《精靈寶可夢》（舊譯︰神奇寶貝）動畫主角「小智」與夥伴皮卡丘，長達26年的冒險旅程在今日正式劃下句點。（圖擷取自@anipoke_PR推特）

    2023/03/24 19:19

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京電視台稍早播出《寶可夢旅途：目標是寶可夢大師》最終章，這集播畢後，從1997年擔任動畫主角長達26年的「小智」，正式功成身退，交棒給新生代角色，而官方Twitter也感性發文說，非常感謝大家多年來對小智與皮卡丘的支持。

    《寶可夢旅途：目標是寶可夢大師》播出地最終章「彩虹與寶可夢大師！」（虹とポケモンマスター！），是小智與皮卡丘這對搭檔最後一次以主角身分，內容還圓滿了長達24年小智與比雕的約定。此外，人氣不亞於主角的火箭隊也在這集和好，重新開啟捕抓皮卡丘的長久目標。

    而在這集播畢後，作品相關的關鍵字瞬間稱霸所有日本Twitter熱搜，動畫官方也在Twitter放上小智與皮卡丘的「畢業照」，除在文中感謝大家收看這對26年搭檔，多年來精彩的冒險故事，也提到他們未來的冒險仍將在某個地方繼續下去。

    接著日本在4月14日，開始播放全新系列《寶可夢》動畫，主角2個全新角色莉可（リコ）、羅伊（ロイ）一同擔綱。而人氣角色皮卡丘仍繼續出現，不過是以博士「フリード」的搭檔身分登場，並被改稱為「機長皮卡丘」（暫譯：キャプテンピカチュウ）。

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