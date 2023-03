《寶可夢》小智明天正式引退 粉絲哀︰比雕到底會不會回歸？

2023/03/23 19:56

〔即時新聞/綜合報導〕日本寶可夢公司去年12月宣布,自1997年擔任《精靈寶可夢》(舊譯︰神奇寶貝)動畫主角「小智」,將把位置交棒給新世代,在明(24)日播出《寶可夢旅途:目標是寶可夢大師》最終章後,與夥伴皮卡丘長達26年的冒險旅程正式劃下句點。消息一出,無數粉絲備感不捨,也有許多網友哀號,「比雕是否會回歸?」

《寶可夢》今年1月13日起推出名為《寶可夢旅途:目標是寶可夢大師》、總集數11集的特別篇動畫,這將是「小智與皮卡丘故事的最終章」。而在這系列動畫播畢後,4月開始播放全新系列《寶可夢》動畫,主角也從眾人熟悉的小智(サトシ)與皮卡丘,改由2個新角色莉可(リコ)、羅伊(ロイ)一同擔綱。

爆炸消息公布後,引發全球粉絲暴動,各國網友紛紛用各種方式為童年回憶謝幕表達不捨。還有許多網友不斷發文說,真的非常在意被小智「遺棄」將近24年的「比雕」(ピジョット),是否會在明天的日本當地時間晚間6點55分播出的最終章「彩虹與寶可夢大師!」(虹とポケモンマスター!)裡登場。

據網友回顧寶可夢動畫歷史,1999年1月28日播出的《寶可夢 無印篇》第82集,小智曾在常磐森林裡對比雕允諾「等事情辦完後,我馬上就會回來」,然而直到目前為止,小智都未曾實現當初的諾言,此事不僅成為粉絲間的遺憾,更成為網友們的熱門惡搞題材。

