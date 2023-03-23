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    《寶可夢》小智明天正式引退 粉絲哀︰比雕到底會不會回歸？

    《精靈寶可夢》（舊譯︰神奇寶貝）動畫主角「小智」，與夥伴皮卡丘長達26年的冒險旅程，將在明（24）日正式畫下句點。（圖擷取自@anipoke_PR推特）

    《精靈寶可夢》（舊譯︰神奇寶貝）動畫主角「小智」，與夥伴皮卡丘長達26年的冒險旅程，將在明（24）日正式畫下句點。（圖擷取自@anipoke_PR推特）

    2023/03/23 19:56

    〔即時新聞／綜合報導〕日本寶可夢公司去年12月宣布，自1997年擔任《精靈寶可夢》（舊譯︰神奇寶貝）動畫主角「小智」，將把位置交棒給新世代，在明（24）日播出《寶可夢旅途：目標是寶可夢大師》最終章後，與夥伴皮卡丘長達26年的冒險旅程正式劃下句點。消息一出，無數粉絲備感不捨，也有許多網友哀號，「比雕是否會回歸？」

    《寶可夢》今年1月13日起推出名為《寶可夢旅途：目標是寶可夢大師》、總集數11集的特別篇動畫，這將是「小智與皮卡丘故事的最終章」。而在這系列動畫播畢後，4月開始播放全新系列《寶可夢》動畫，主角也從眾人熟悉的小智（サトシ）與皮卡丘，改由2個新角色莉可（リコ）、羅伊（ロイ）一同擔綱。

    爆炸消息公布後，引發全球粉絲暴動，各國網友紛紛用各種方式為童年回憶謝幕表達不捨。還有許多網友不斷發文說，真的非常在意被小智「遺棄」將近24年的「比雕」（ピジョット），是否會在明天的日本當地時間晚間6點55分播出的最終章「彩虹與寶可夢大師！」（虹とポケモンマスター！）裡登場。

    據網友回顧寶可夢動畫歷史，1999年1月28日播出的《寶可夢 無印篇》第82集，小智曾在常磐森林裡對比雕允諾「等事情辦完後，我馬上就會回來」，然而直到目前為止，小智都未曾實現當初的諾言，此事不僅成為粉絲間的遺憾，更成為網友們的熱門惡搞題材。

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