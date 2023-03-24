比雕回來了！《寶可夢》主角「小智」最終回團圓了卻24年遺憾

被小智「遺棄」常磐森林裡24年的「比雕」（ピジョット），在無數粉絲的引頸期盼下，終於再次與小智、皮卡丘團圓。（圖擷取自@anipoke_PR推特）

2023/03/24 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕自1997年擔任《精靈寶可夢》（舊譯︰神奇寶貝）動畫主角「小智」，在今（24）日播出《寶可夢旅途：目標是寶可夢大師》最終章後，與夥伴皮卡丘長達26年的冒險旅程正式劃下句點。

日本東京電視台在當地時間晚間6點55分，播出《寶可夢旅途：目標是寶可夢大師》最終章「彩虹與寶可夢大師！」（虹とポケモンマスター！）。而在播出的最終章中，被小智「遺棄」常磐森林裡24年的「比雕」（ピジョット），也在無數粉絲的引頸期盼下，終於再次與小智團圓。畫面曝光瞬間，也讓相關的關鍵字登上日本Twitter熱搜。

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待《寶可夢旅途：目標是寶可夢大師》動畫播畢後，4月14日開始播放全新系列《寶可夢》動畫，主角也將從眾人熟悉的小智（サトシ），改由2全新角色莉可（リコ）、羅伊（ロイ）一同擔綱。而人氣角色皮卡丘仍繼續出現，不過是以博士「フリード」的搭檔身分登場，並被改稱為「機長皮卡丘」（暫譯：キャプテンピカチュウ）。

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