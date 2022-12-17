《寶可夢》主角即將引退 聲優松本梨香︰小智的冒險會持續下去
〔即時新聞／綜合報導〕《寶可夢》自1997年推出以來，其魅力至今仍風靡全球，然而日本寶可夢公司在昨（16）日震撼宣布，伴隨大家多年的主角「小智與皮卡丘」即將引退，令全球粉絲一片譁然，而為「小智」配音多年的聲優松本梨香則在推特上感性發文，「和當初從真新鎮出發旅行時一樣，小智的冒險會持續下去！」。
《精靈寶可夢》（舊譯︰神奇寶貝）的主角小智與皮卡丘，以成為「寶可夢大師」為目標，從真新鎮出發冒險25年後，終於在2022年11月11的《寶可夢 旅途》篇獲得世界冠軍，而這對相伴多年的搭擋實現夢想的瞬間，也令全世界無數見證歷史時刻的粉絲，歡欣鼓舞為他們祝賀。
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然而就在昨日，日本寶可夢公司於官方推特宣布，12月23日將推出寶可夢新系列動畫《寶可夢旅途：遙遠青空》（暫譯，ポケットモンスター 遥かなる青い空），並於明年1月13日播出總集數11集的動畫內容，同時提到該系列動畫內容將會是，「小智與皮卡丘故事的最終章」。
震撼消息一出，立即引發全球粉絲轟動，而為「小智」配音長達25年的聲優松本梨香，則對此在推特上發文，「和當初從真新鎮踏上旅程以來都從未改變，小智一直都在大家的心中。約定好了……我們無論何時都會在一起的！小智的冒險還在持續……還會持續下去的」，文中真摯感性的告白，也令許多粉絲紛紛留言哭喊不捨。
マサラタウンから旅だった時とずっと変わらずに— ????✨松本梨香✨???? （@rica_matsumoto3） December 16, 2022
サトシは
みんなの心のそばにいる。
約束…
いつでもいっしょだぜ！
サトシの冒険は
まだまだ続く…
つづくったらつづく????✌️✨
12月23日（金）に放送予定のアニメ「ポケットモンスター 遥かなる青い空」のビジュアルが公開！— ポケモン公式ツイッター （@Pokemon_cojp） December 16, 2022
サトシとピカチュウが青い空を見渡す爽やかなイラストだよ。https://t.co/L9rMOsc4J8 #アニポケ #サトシとピカチュウ pic.twitter.com/hMdVPioRX0
初期ビジュアルオマージュは素晴らしい???? pic.twitter.com/hN5dVeUOt0— とらねこ （@toraneko5d） December 16, 2022