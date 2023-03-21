冒險25年「小智」再3天謝幕！ 松本梨香獻唱《寶可夢》經典歌曲道別

為「小智」配音多年的聲優松本梨香，在17日受邀獻唱經典主題曲《めざせポケモンマスター 》（目標是神奇寶貝大師），讓無數粉絲直呼感動與不捨。（圖擷取自「THE FIRST TAKE」YouTube）

2023/03/21 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕 自1997年擔任《精靈寶可夢》（舊譯︰神奇寶貝）動畫主角「小智」，與夥伴皮卡丘長達25年的冒險旅程，即將在3月24日播出的最終章《寶可夢旅途 目標是寶可夢大師》播出後，正式畫下句點。為「小智」配音多年的聲優松本梨香，也在17日受邀獻唱經典主題曲，熟悉的旋律也令無數粉絲陷入回憶殺。

以一鏡到底拍攝聞名的YouTube音樂頻道「THE FIRST TAKE」，17日邀請「小智」聲優松本梨香，獻唱《精靈寶可夢》動畫經典OP1歌曲《めざせポケモンマスター 》（目標是神奇寶貝大師） 。從片中可以看見，在堆滿寶可夢玩偶的棚內，松本梨香與現場樂隊、和聲完美配合，整段演出一氣呵成，且一開口就讓無數粉絲們陷入回憶中。

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影片釋出至今已超過次600多萬次觀看，更有來自上萬則各國粉絲的留言，表達感動與不捨，「感謝松本老師這25年陪伴我的青春」、「謝謝老師唱這首歌曲，謝謝你們小智、皮卡丘，我永遠不會忘記你們的」、「前奏開頭一下立馬雞皮疙瘩，聽到後面眼眶泛淚」、「還記得小學時期，在電視機前看著神奇寶貝（寶可夢原名），當年跟著瞎唱，謝謝松本老師」。

事後松本梨香表示，《めざせポケモンマスター 》（目標是神奇寶貝大師）是一首能夠激勵眾人的歌曲，自己多年來也同樣被這首歌鼓舞向前，「人生不也是一場『THE FIRST TAKE』嗎？所以不要害怕，帶著笑容盡情享受，我想事情都會朝著好的方向前進。希望大家聽了這首歌之後，能夠踏出第一步，嘗試更多新鮮的事情。如果可以這樣的話我會非常開心」。

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