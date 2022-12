都在2022封王！梅西與小智「7大人生軌跡重疊」 網驚呼︰超巧

2022/12/20 16:43

〔即時新聞/綜合報導〕2022年卡達世界盃,最終由5度出戰的球王梅西(Lionel Messi),率領阿根廷擊敗衛冕軍法國,令他的「最後一舞」圓夢高舉大力神盃。無獨有偶的是,有網友發現《精靈寶可夢》主角小智也是在今年,奪得夢寐以求的世界冠軍,甚至還發現2人竟有「7大人生軌跡」巧合重疊!

據拉丁美洲遊戲網站《3DJuegos LATAM》報導,2022年對於阿根廷和寶可夢迷來說,都是個具有歷史意義的一年,因為阿根廷球員梅西和寶可夢訓練家小智,都在這一年中成功奪下世界大賽冠軍,奠定了自己難以撼動的歷史地位。今年11月11日,小智歷經25年的旅行後,終於在「寶可夢世界錦標賽」中擊敗號稱「不敗王者」的伽勒爾冠軍「丹帝」,勇奪世界冠軍與寶可夢最強訓練家的榮耀。

接著在12月18日,梅西領軍阿根廷,在世足決賽面對以足球超新星姆巴佩(Kylian Mbappé)為首的法國,最終在PK大戰擊退法國,如願奪下期盼20多年、堪稱職業生涯最後一塊拼圖的大力神盃,並成為足球史上最強的球員之一。2人在各自領域奪得冠軍的瞬間,都令全球無數粉絲為他們完成多年夢想,感動地熱淚盈眶。

不過有趣的是,事後有不少2人的粉絲驚訝發現,梅西與小智都是在今年首度於國際舞台上登頂封王,也都是生涯「最後一舞」,此外2人的人生軌跡竟意外的存有以下7大巧合:

1. 都是出生於1987年。(寶可夢動畫於1997年首播,小智出生年以此推算)。

2. 從小就離開了家鄉,前往異國為夢想奮鬥(阿根廷和真新鎮)。

3. 他們在參加世界大賽之前,都是地區冠軍(美洲盃和阿羅拉聯賽)。

4. 梅西的球衣背號是10號,而小智在動畫裡則是永遠的10歲(2人在1997年都是10歲)。

5. 參加過無數的聯賽,卻始終以失敗收場,直到經過多年的努力才終於拚進決賽。

6. 都曾在決賽舞台中,以些微差距飲恨惜敗,僅獲得亞軍(小智在20164年卡洛斯聯盟密阿雷大會不敵阿蘭,梅西則是在2014年世足賽決賽敗給德國)。

7. 皆在2022年世界錦標賽成功殺進決賽舞台,並擊敗了衛冕冠軍(法國與丹帝)。

相關報導曝光後,也令不少網友對此感到震驚,並在各大社群媒體少掀起熱議,也有台灣網友將此事分享PTT八卦板 ,引起許多網友紛紛留言,「那誰是皮卡丘?」、「梅西可沒有放生比雕喔」、「小智是負心漢,梅西不是」、「冠軍戰都先領先再被追上再贏」、「一起封神,一起退休,完美劇本」、「阿羅拉冠軍=美洲盃,沒毛病」、「2個人從來沒有同時出現過」。

此外,日本寶可夢公司在16日拋出震撼彈,表示伴隨大家多年的主角「小智與皮卡丘」即將引退,結束多年旅程,2023年起動畫主角將交棒給新世代;而梅西則是在決賽後表態,自己暫時還不會退出阿根廷國家隊,他想要以世界冠軍的身份繼續踢比賽。

He's done it! Ash has become a World Champion! ???????? pic.twitter.com/a2jPb8pym3

— Pokémon (@Pokemon) November 11, 2022