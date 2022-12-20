都在2022封王！梅西與小智「7大人生軌跡重疊」 網驚呼︰超巧

許多國內外網友意外發現，梅西與小智的人生軌跡竟有多處巧合重疊，並且都在2022年成功封王。（路透、圖擷取自@Pokemon推特，本報合成）

2022/12/20 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕2022年卡達世界盃，最終由5度出戰的球王梅西（Lionel Messi），率領阿根廷擊敗衛冕軍法國，令他的「最後一舞」圓夢高舉大力神盃。無獨有偶的是，有網友發現《精靈寶可夢》主角小智也是在今年，奪得夢寐以求的世界冠軍，甚至還發現2人竟有「7大人生軌跡」巧合重疊！

據拉丁美洲遊戲網站《3DJuegos LATAM》報導，2022年對於阿根廷和寶可夢迷來說，都是個具有歷史意義的一年，因為阿根廷球員梅西和寶可夢訓練家小智，都在這一年中成功奪下世界大賽冠軍，奠定了自己難以撼動的歷史地位。今年11月11日，小智歷經25年的旅行後，終於在「寶可夢世界錦標賽」中擊敗號稱「不敗王者」的伽勒爾冠軍「丹帝」，勇奪世界冠軍與寶可夢最強訓練家的榮耀。

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接著在12月18日，梅西領軍阿根廷，在世足決賽面對以足球超新星姆巴佩（Kylian Mbappé）為首的法國，最終在PK大戰擊退法國，如願奪下期盼20多年、堪稱職業生涯最後一塊拼圖的大力神盃，並成為足球史上最強的球員之一。2人在各自領域奪得冠軍的瞬間，都令全球無數粉絲為他們完成多年夢想，感動地熱淚盈眶。

不過有趣的是，事後有不少2人的粉絲驚訝發現，梅西與小智都是在今年首度於國際舞台上登頂封王，也都是生涯「最後一舞」，此外2人的人生軌跡竟意外的存有以下7大巧合：

1. 都是出生於1987年。（寶可夢動畫於1997年首播，小智出生年以此推算）。

2. 從小就離開了家鄉，前往異國為夢想奮鬥（阿根廷和真新鎮）。

3. 他們在參加世界大賽之前，都是地區冠軍（美洲盃和阿羅拉聯賽）。

4. 梅西的球衣背號是10號，而小智在動畫裡則是永遠的10歲（2人在1997年都是10歲）。

5. 參加過無數的聯賽，卻始終以失敗收場，直到經過多年的努力才終於拚進決賽。

6. 都曾在決賽舞台中，以些微差距飲恨惜敗，僅獲得亞軍（小智在20164年卡洛斯聯盟密阿雷大會不敵阿蘭，梅西則是在2014年世足賽決賽敗給德國）。

7. 皆在2022年世界錦標賽成功殺進決賽舞台，並擊敗了衛冕冠軍（法國與丹帝）。

相關報導曝光後，也令不少網友對此感到震驚，並在各大社群媒體少掀起熱議，也有台灣網友將此事分享PTT八卦板 ，引起許多網友紛紛留言，「那誰是皮卡丘？」、「梅西可沒有放生比雕喔」、「小智是負心漢，梅西不是」、「冠軍戰都先領先再被追上再贏」、「一起封神，一起退休，完美劇本」、「阿羅拉冠軍=美洲盃，沒毛病」、「2個人從來沒有同時出現過」。

此外，日本寶可夢公司在16日拋出震撼彈，表示伴隨大家多年的主角「小智與皮卡丘」即將引退，結束多年旅程，2023年起動畫主角將交棒給新世代；而梅西則是在決賽後表態，自己暫時還不會退出阿根廷國家隊，他想要以世界冠軍的身份繼續踢比賽。

He's done it! Ash has become a World Champion! ???????? pic.twitter.com/a2jPb8pym3 — Pokémon （@Pokemon） November 11, 2022

Tanto Ash Ketchum como Lionel Messi Ganaron cada uno Su Copa Mundial en el Año 2022, cuando Ambos se van a Retirar próximamente. pic.twitter.com/A87w7bdWPo — Raichu Noticias Pokémon Uruguay, Anime y Juegos. （@catillo596） December 18, 2022

MESSI Y ASH CAMPEONES 2022

ASH Y MESSI SE LLEVARON LA COPA pic.twitter.com/b0Wv5aj6fY — Gonzalo （@IsMyShitt） December 18, 2022

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