遭領養犬襲擊！媽目睹3歲女兒「臉頰肉被吃下肚」

2023/03/24 21:25

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名女子近日從收容中心收養了一隻混種犬,沒想到在領養後24小時內,混種犬竟襲擊她的3歲女兒,啃食她的臉頰並將人肉吞下肚。

綜合外媒報導,美國路易斯安那州一名母親麗貝卡·博林(Rebekka Bolline)表示,因為3歲女兒艾米麗·洛克(Emily Roark)一直想要想養一隻小狗,於是近日她們在當地一家動物收容所收養了一隻名為Tater Tot的3歲混種犬。沒想到在領養後24小時內,Tater Tot竟襲擊艾米麗。

麗貝卡表示,當時女兒正坐在客廳的地板上溫柔撫摸著Tater的背,沒想到下秒牠竟突然轉身用力咬住艾米麗的臉,將牙齒咬進了她的臉頰和嘴唇,並猛烈的甩著她。在一旁的麗貝卡見撞後驚恐地尖叫著,並試圖將女兒與狗分開,雖在幾秒後狗終於鬆口,不過艾米麗的右臉頰已遭嚴重啃食。「她的臉被咬得很嚴重,狗還吃了她一部份的肉」。

「在這一小段時間內,她們的關係很好,狗會讓她親吻牠的臉、鼻子,讓她撫摸牠的一切,彼此非常甜蜜。」麗貝卡痛心表示不理解為何Tater會突然襲擊艾米麗,雖收容所先前告知寵物犬是拉布拉多與獵犬混種,但她懷疑Tater可能也有混到比特犬。在送醫治療後,醫生宣告艾米麗的右臉頰因被啃食造成嚴重的肌肉受傷,導致臉部右側無法微笑及進食,且淚管也跟著受損,眼睛下方和嘴巴附近皆需要縫針。麗貝卡回想起這段恐怖經歷,「事發當下真的覺得艾米麗活不下去了,她快被咬死了」。

儘管艾米麗已於3月17日出院,不過她的康復之路還很漫長。麗貝卡指出,艾米麗將需進行多次重建手術來修復她已遭毀容的臉蛋,也需好好修補艾米麗因此次咬傷事件在心中所留下的創傷及對動物的恐懼。據媒體報導,動物管制部門已從麗貝卡家中帶走Tater Tot,並已將牠實施安樂死。

