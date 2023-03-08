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    貓派女子愛上男友混種比特犬 卻遭對方扯掉鼻子、咬傷左臂神經

    美國康州30歲女子自認為貓派，但她與男友相戀之後愛屋及烏，也愛上了男友的比特犬、鬥牛犬混種犬。孰料，這隻狗在今年2月對女子發起血腥攻擊，把她的鼻子扯了下來。（翻攝募款頁面）

    美國康州30歲女子自認為貓派，但她與男友相戀之後愛屋及烏，也愛上了男友的比特犬、鬥牛犬混種犬。孰料，這隻狗在今年2月對女子發起血腥攻擊，把她的鼻子扯了下來。（翻攝募款頁面）

    2023/03/08 13:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國康州30歲女子自認為貓派，但她與男友相戀之後愛屋及烏，也愛上了男友的比特犬、鬥牛犬混種犬。孰料，這隻狗在今年2月對女子發起血腥攻擊，把她的鼻子扯了下來，也造成她左臂嚴重創傷，神經與韌帶受損。

    綜合外媒報導，美國康州藝術家奧莉維亞（Olivia Quast）今年30歲，向來是貓派的她和犬隻飼主格拉漢（Graeme Stasyshyn）展開交往，也愛屋及烏地嘗試與男友養了4年的狗────賓利（Bentley）培養感情。

    賓利是一隻比特、鬥牛混種犬，今年6歲的牠在被格拉漢救援以前，曾經遭受過虐待。奧莉維亞努力嘗試，和牠培養出感情，甚至形容賓利是自己「此生愛上的第一隻狗」，一人一犬平常相處融洽，賓利還會跑到床上依偎奧莉維亞，他們還拍下許多親暱的照片紀念，孰料，美好的一切卻在今年2月變了調。

    2月3日，奧莉維亞在使用紫外線儀器美白牙齒，疑似因此嚇到了賓利；這隻大狗撲向奧莉維亞展開瘋狂攻擊，死死咬住了她的鼻子，奧莉維亞用左手格擋，手臂也被無情撕咬。危急時刻中，奧莉維亞想起賓利最喜歡玩拔河遊戲，因此未硬扯手臂，反而急中生智，踢擊賓利的側腹將其逼退。脫困的她想摸摸自己的臉確認傷勢，卻震驚地發現自己的鼻子「不見了」。

    奧莉維亞打電話向母親求助後被送到醫院，醫師診斷，她的鼻子、鼻中膈與軟骨都被撕裂，不過鼻樑、鼻孔還是完整的，沒有影響到奧莉維亞的呼吸和嗅覺功能；她抵禦狂犬攻擊的左手傷勢也相當慘烈，神經與韌帶受損，要安裝鋼板固定養傷，痊癒期需要一年。

    不幸的是，奧莉維亞本身是埃勒斯-當洛二氏症候群患者，病情使得她的傷勢更加複雜。回想起事發當下，奧莉維亞表示自己非常震撼，對一切感到難以置信。目前奧莉維亞還在等待面部傷勢痊癒，未來醫師計畫要用她的耳朵軟骨等組織為她重建一個鼻子。

    對此，格拉漢在事發後把賓利安樂死。

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