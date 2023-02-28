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    恐怖！6歲童遭比特犬狠咬毀容 縫1千多針才保命

    女童諾頓遭比特犬攻擊，造成臉部嚴重受傷，送醫緊急動手術縫了1千多針後保住小命。比特犬示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    女童諾頓遭比特犬攻擊，造成臉部嚴重受傷，送醫緊急動手術縫了1千多針後保住小命。比特犬示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    2023/02/28 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國1名6歲女童日前造訪朋友家裡時，突然被對方家裡飼養的比特犬攻擊，導致臉部嚴重撕裂傷，緊急送醫動手術縫了約1000針，醫生指出，雖然女童保住性命，不過因為她的臉部肌肉嚴重受損，未來恐怕再也無法微笑。

    綜合外媒報導，來自緬因州的6歲女童諾頓（Lily Norton）於本月18日受邀約前往朋友家裡玩，朋友家裡有飼養1隻比特犬，當日諾頓與朋友待在房間裡，朋友為了拿卡牌暫離房間，獨自留下諾頓待在房內，不料返回房間時撞見比特犬把諾頓刁在嘴裡，隨即大聲尖叫並尋求在家的母親協助送醫。

    朋友的母親即刻將諾頓送往附近院搶救，隨後女童搭直升機被載往波士頓兒童醫院治療，醫院指出，由於諾頓傷勢嚴重，傷口從眼睛下方延伸至喉嚨頂部，花費11小時動手術縫了超過1千針，最終保住患者性命，不過由於她的唾液腺已失去功能，加上臉部肌肉嚴重受損，未來恐再也不能微笑。

    諾頓的親友皮徹（CJ Pitcher）事後在網路設立群眾募資，希望可以幫助女童復原，據皮撤稱，諾頓手術後必須注射至少1週鎮定劑，防止她不小心抓傷自己臉部。女童母親多蘿西（Dorothy Norton）指出，女兒現在插了1根呼吸管，態度仍相當樂觀，「女兒說不會因此討厭所有的狗，但不想再見到咬傷她的那隻比特犬。」

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