恐怖！6歲童遭比特犬狠咬毀容 縫1千多針才保命

〔即時新聞/綜合報導〕美國1名6歲女童日前造訪朋友家裡時,突然被對方家裡飼養的比特犬攻擊,導致臉部嚴重撕裂傷,緊急送醫動手術縫了約1000針,醫生指出,雖然女童保住性命,不過因為她的臉部肌肉嚴重受損,未來恐怕再也無法微笑。

綜合外媒報導,來自緬因州的6歲女童諾頓(Lily Norton)於本月18日受邀約前往朋友家裡玩,朋友家裡有飼養1隻比特犬,當日諾頓與朋友待在房間裡,朋友為了拿卡牌暫離房間,獨自留下諾頓待在房內,不料返回房間時撞見比特犬把諾頓刁在嘴裡,隨即大聲尖叫並尋求在家的母親協助送醫。

朋友的母親即刻將諾頓送往附近院搶救,隨後女童搭直升機被載往波士頓兒童醫院治療,醫院指出,由於諾頓傷勢嚴重,傷口從眼睛下方延伸至喉嚨頂部,花費11小時動手術縫了超過1千針,最終保住患者性命,不過由於她的唾液腺已失去功能,加上臉部肌肉嚴重受損,未來恐再也不能微笑。

諾頓的親友皮徹(CJ Pitcher)事後在網路設立群眾募資,希望可以幫助女童復原,據皮撤稱,諾頓手術後必須注射至少1週鎮定劑,防止她不小心抓傷自己臉部。女童母親多蘿西(Dorothy Norton)指出,女兒現在插了1根呼吸管,態度仍相當樂觀,「女兒說不會因此討厭所有的狗,但不想再見到咬傷她的那隻比特犬。」

