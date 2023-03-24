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    美國猶他州新禁令！ 未成年人用IG、TikTok「需取得父母同意」

    美國猶他州在當地時間23日，成為全美第一個禁止未成年人在未經父母或監護人同意的狀況下，使用Instagram與TikTok等社群媒體的州。示意圖。（法新社）

    美國猶他州在當地時間23日，成為全美第一個禁止未成年人在未經父母或監護人同意的狀況下，使用Instagram與TikTok等社群媒體的州。示意圖。（法新社）

    2023/03/24 13:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州在當地時間23日，成為全美第一個禁止未成年人在未經父母或監護人同意的狀況下，使用任何社群媒體的州。猶他州長考克斯（Spencer Cox）簽署的2項法案，為針對未成年的孩童與青少年，使用Instagram與TikTok等社群媒體實施限制，其中一項為要求公司驗證用戶年齡後才能創建帳戶。

    綜合外媒報導，依據猶他州長考克斯在23日簽署的2項法案，要求18歲以上用戶才能在沒有父母許可的情況下開設社群媒體帳戶，並禁止社交媒體公司使用造成未成年人上癮的設計或功能。而相關的新限制措施，將於2024年3月1日生效。

    同時，新法也將設立宵禁機制，在晚間10點30分至上午6點30分之間，鎖定未成年人的帳戶，除非取得父母同意才能取消時間限制，並要求父母設定未成年人使用時間限制。且社交媒體公司也被禁止在公開搜尋結果中顯示未成年者的帳戶，更不能向未成年者帳戶下廣告。

    考克斯表示，「我們不再願意讓社交媒體繼續損害年輕人的心理健康」，認為其他州與聯邦政府應該仿效猶他州的作法，採取限制措施保護未成年者。此外，考克斯也透露，將於明年與社群媒體公司合作，確認相關規定將如何實施

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