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    最遠射門成功！足球門將開球直接得分 100.5公尺有望創紀錄

    阿根廷門將雷克納（見圖）開球直接踢進遠在約100.5公尺對手球門中。（取自推特）

    阿根廷門將雷克納（見圖）開球直接踢進遠在約100.5公尺對手球門中。（取自推特）

    2023/03/23 22:06

    〔即時新聞／綜合報導〕猛！足球賽事「智利甲級聯賽」22日比賽中，阿根廷門將雷克納（Leandro Requena）當時負責開球，沒想到他竟直接把球踢進遠在110碼（約100.5公尺）的對手球門中，超離譜「射門」有望打破金氏世界紀錄（Guinness World Records）。

    綜合媒體報導，當時已進行到第77分鐘，雷克納所屬的「科布雷素隊」（Cobresal）以2比0領先對面的「科洛科洛隊」（Colo-Colo），此時雷克納從門前起腳開球，這顆球越過半場落地後，彈跳極高直接飛進對方球門。另一邊的「科洛科洛隊」門將根本反應不及，儘管試圖伸手攔球仍於事無補。

    這場比賽最終以3比1收尾，賽後雷克納接受訪問說，「我很開心！我這1踢很可能會傳遍全世界！也幫助我們贏了，感謝上帝。」據統計資料，這顆進球期望值（XG）低於0.01，幾乎可說是不可能會進的球。

    報導提到，這顆球射程約為100.5公尺，若獲得金氏世界紀錄認證，將會打破史上「最遠射程」（longest range goal）紀錄，目前紀錄保持者為湯姆金（Tom King）的96.01公尺。

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